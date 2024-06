Indennità ai lavoratori dello Spettacolo: esiti online

Indennità ai precari dello Spettacolo: esiti delle domande online, richiesta di riesame entro il 17 luglio e di ricorso entro 90 giorni.

I precari dello Spettacolo che hanno presentato domanda per l’indennità di discontinuità relativa all’anno 2022 ricevendo risposta negativa possono presentare istanza di riesame o ricorso amministrativo.

Si tratta della prestazione introdotta dal dlgs 175/2023 per sostenere economicamente i lavoratori di un settore caratterizzato da prestazioni discontinue. Prevista dal 2024, è stata riconosciuta in via transitoria anche per l’anno 2022.

Il messaggio INPS 2258/2024 contiene le indicazioni per chi ha ricevuto esito negativo e intende chiedere un riesame o presentare un ricorso.

Indennità Spettacolo: esiti domande online

Per consultare l’esito della domanda bisogna effettuare il seguente percorso, partendo dalla homepage: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”.

Dopo aver effettuato l’autenticazione, si seleziona la prestazione “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.

Nella sezione “Le mie ultime domande” si può consultare lo stato della lavorazione, mentre il relativo provvedimento con l’esito e le eventuali motivazioni di reiezione sono presenti nella sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.

Riesame entro il 17 luglio

Nella stessa sezione del portale INPS in cui è stata presentata la domanda è presente la funzione “Richiedi riesame”, raggiungibile anche nella sezione nella sezione “Le mie richieste”.

Bisogna cliccare sul pulsante, ed esporre le motivazioni dell’istanza oppure riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.

Attenzione: la richiesta di riesame va presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare, quindi entro il 17 luglio, oppure dalla data in cui è stato fornito l’esito della richiesta, se successiva.

Ricorso entro 90 giorni contro il rigetto

Il ricorso amministrativo va presentato entro 90 giorni utilizzando la procedura disponibile al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Ricorsi amministrativi”. Se l’INPS non emette il provvedimento di diniego, il termine per il ricorso è invece pari a 121 giorni dalla presentazione della domanda.

La competenza della decisione sui ricorsi è del Comitato provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.

Il messaggio INPS dettaglia tutti i termini di decadenza e di eventuali sospensione per illegittimità delle decisioni sui ricorsi.