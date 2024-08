Il calendario dei pagamenti INPS per settembre 2024 con le date aggiornate per i beneficiari di pensioni, NASpI, AdI, SFL, Assegno Unico e altre prestazioni sociali.

A settembre 2024, i beneficiari delle prestazioni INPS devono tenere d’occhio il calendario dei pagamenti per pensioni, NASpI, AdI, SFL, Assegno Unico e altre indennità. Come di consueto, le pensioni verranno accreditate nei primi giorni del mese, mentre altri pagamenti, come la NASpI, Assegno Unico e Assegno di Inclusione, seguiranno un calendario differente, con date che possono variare da beneficiario a beneficiario.

Si consiglia di controllare regolarmente il proprio fascicolo previdenziale sul sito dell’INPS per verificare le date specifiche dei pagamenti. In caso di dubbi o ritardi, è possibile contattare direttamente l’INPS o il proprio patronato di riferimento.

Vediamo una panoramica dettagliata delle scadenze per ogni prestazione, fornendo informazioni utili per assicurarsi di ricevere i pagamenti nei tempi previsti.

Pensioni e prestazioni assistenziali

Le pensioni verranno erogate come di consueto a inizio mese. I pagamenti saranno accreditati a partire dal 1° settembre 2024 per coloro che ricevono la pensione su conto corrente bancario, postale o su libretto postale.

Per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali, sarà necessario seguire il calendario alfabetico predisposto da Poste Italiane:

A – B: Lunedì 2 settembre 2024;

Lunedì 2 settembre 2024; C – D: Martedì 3 settembre 2024;

Martedì 3 settembre 2024; E – K: Mercoledì 4 settembre 2024;

Mercoledì 4 settembre 2024; L – O: Giovedì 5 settembre 2024;

Giovedì 5 settembre 2024; P – R: Venerdì 6 settembre 2024;

Venerdì 6 settembre 2024; S – Z: Sabato (solo mattina) 7 settembre 2024.

Assegno Unico Universale

Gli accrediti dell’Assegno Unico Universale per i figli a carico saranno erogati intorno al 15-20 settembre per chi ne ha già beneficiato in passato, mentre per chi ha fatto domanda successivamente o per il quale si siano verificati dei cambiamenti, l’accredito avverrà alla fine del mese successivo rispetto a quello di presentazione della domanda.

ADI e SFL

L’ADI è destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 9.360€ e l’importo massimo è di 6.000€ all’anno, con possibili aumenti in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative.

La seconda misura, il SFL, un’agevolazione destinata agli occupabili (18-59 anni) che soddisfano determinati requisiti. Questa prevede un indennizzo mensile di 350€ per massimo 12 mesi, erogato dall’INPS, al fine di facilitare l’inserimento lavorativo di persone a rischio di esclusione sociale attraverso progetti di formazione.

Il pagamento sia di ADI che di SFL avviene intorno a metà mese per le nuove richieste e verso fine mese, solitamente intorno al 26, per ricariche successive alla prima. La ricarica avviene sulla Carta di inclusione emessa da Poste Italiane, per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabile per altri 12 mesi.

Niente Carta Acquisti a settembre

La Carta Acquisti, che prevede un contributo mensile di 40 euro, non verrà ricaricata a settembre. Questo perché l’erogazione avviene ogni bimestre. Essendo stata caricata ad agosto, i prossimi 80 euro di ricarica verranno accreditati a ottobre, includendo anche i 40 euro del contributo di settembre.

NASpI e DIS-COLL

I pagamenti relativi alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e alla DIS-COLL (Indennità di Disoccupazione per i Collaboratori Coordinati e Continuativi) saranno effettuati indicativamente entro la metà di settembre. La data esatta può variare leggermente in base alla singola posizione e alla gestione delle domande, per questo è consigliabile consultare il proprio fascicolo previdenziale online, accedendo con identità digitale SPID, CIE o CNS.

Altre prestazioni

Altre prestazioni come l’Assegno Sociale e la cassa integrazione (CIG) seguono un calendario simile, con pagamenti previsti nella prima metà del mese.