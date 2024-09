Il calendario dei pagamenti INPS di ottobre 2024

Tutte le date di pagamento delle prestazioni INPS di ottobre 2024: ecco quando vengono pagati pensioni, bonus e sussidi e come verificare gli accrediti.

Con l’arrivo di ottobre 2024 scatta anche un nuovo calendario dei pagamenti da parte dell’INPS: dalle prestazioni ordinarie come la pensione e l’Assegno Unico Universale a quelle straordinarie come la Carta “Dedicata a te”, passando per la NASpI e gli altri sussidi di disoccupazione e sostegno al reddito.

Vediamo in dettaglio le date degli accrediti dell’Istituto Nazionale di Previdenza per questo mese, evidenziando anche i vari bonus disponibili.

Pensioni: accredito il 1° ottobre 2024

Aumento pensioni ottobre: i nuovi importi 18 Settembre 2024 I pagamenti delle pensioni INPS seguiranno il consueto schema e saranno effettuati a partire dal primo giorno bancabile del mese, ossia martedì 1° ottobre 2024.

Per coloro che ricevono la pensione direttamente sul proprio conto corrente, l’accredito sarà automatico.

I pensionati che preferiscono i contanti, possono ritirare la somma gli sportelli postali secondo un calendario alfabetico stabilito, che andrà dal 1° al 7 ottobre:

1° ottobre : cognomi dalla lettera A alla B;

: cognomi dalla lettera A alla B; 2 ottobre : cognomi dalla lettera C alla D;

: cognomi dalla lettera C alla D; 3 ottobre : cognomi dalla lettera E alla K;

: cognomi dalla lettera E alla K; 4 ottobre : cognomi dalla lettera L alla O;

: cognomi dalla lettera L alla O; 5 ottobre (mattina): dalla lettera P alla R;

(mattina): dalla lettera P alla R; 7 ottobre: cognomi dalla lettera S alla Z.

Carta “Dedicata a te”: c’è tempo fino al 30 ottobre

Carta Dedicata a Te: ricarica ai vecchi beneficiari 19 Settembre 2024 La Carta Dedicata a te è la prepagata 2024 dal valore di 500 euro riservata alle famiglie selezionate da INPS e Comuni tra quelle con ISEE fino a 15.000 euro. L’iniziativa ha ripreso il via a settembre, e i nuovi beneficiari stanno ricevendo la nuova carta con il credito caricato, mentre quelli che lo erano già lo scorso anno trovano il nuovo credito ricaricato sulla vecchia card.

NB: I nuovi beneficiari, individuati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), nei limiti delle carte assegnate ad ogni singolo Comune, hanno tempo fino al 30 ottobre per ritirare la carta Postepay “Dedicata a te” presso l’Ufficio Postale, presentando la comunicazione rilasciata dal Comune, contenente l’abbinamento del codice fiscale al codice della card, da ritirare sempre entro fine ottobre.

Per quanto riguarda l’Assegno Unico Universale, sono state programmate tre date specifiche per i versamenti nel mese di ottobre: il 16, il 17 e il 18. Gli accrediti riguarderanno coloro che già percepiscono il bonus. I nuovi beneficiari dell’Assegno Unico lo riceveranno entro la fine del mese successivo rispetto a quello di presentazione della domanda.

Accredito ADI e SFL del mese

In arrivo a ottobre 2024 c’è anche anche il pagamento dell’Assegno di Inclusione (ADI) e quello dl Supporto Formazione e Lavoro (SFL) per chi ne ha diritto.

Si tratta, nel caso ADI, delle famiglie con ISEE inferiore a 9.360€, che ricevono un importo massimo è di 6.000€ all’anno, con possibili aumenti in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative.

Il SFL, invece, è destinato a persone occupabili, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che soddisfano determinati requisiti. Questa misura prevede un’indennità mensile di 350 euro per un massimo di 12 mesi, erogata dall’INPS. L’obiettivo è quello di facilitare l’inserimento lavorativo di individui a rischio di esclusione sociale attraverso progetti di formazione mirati.

Richiedibili online tramite il sito dell’INPS, SFL e ADI sono erogati a metà mese per le nuove richieste, mentre per le ricariche successive alla prima il pagamento è previsto intorno al 26 del mese. Le ricariche vengono accreditate sulla Carta di Inclusione emessa da Poste Italiane per un periodo massimo di 18 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Carta Acquisti: ricarica di ottobre

La Carta Acquisti prevede un contributo mensile di 40 euro, erogato ogni bimestre.

Ciò significa che a ottobre la carta verrà ricaricata di 80 euro, pari al contributo di settembre, più quello di ottobre.

NASpI, CIG e Assegno Sociale: calendario ad hoc

I pagamenti relativi alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e alla DIS-COLL (Indennità di Disoccupazione per i Collaboratori Coordinati e Continuativi) vengono solitamente accreditati a metà mese, ma la data esatta dipende dal momento in cui è pervenuta la domanda.

Lo stesso vale per le altre prestazioni come l’Assegno Sociale e la cassa integrazione (CIG) seguono un calendario simile, con pagamenti previsti nella prima metà del mese.

Come verificare gli accrediti INPS

Per conoscere le date certe e verificare l’avvenuto accredito basta controllare il proprio fascicolo previdenziale sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ed eventualmente contattare l’INPS o il proprio patronato di fiducia, in caso di dubbi o ritardi.

Per l’accesso, lo ricordiamo, viene richiesto il possesso delle identità digitali SPID, CIE o CNS.