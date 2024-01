Pagamenti INPS di febbraio: pensioni, NASpI e Assegno Unico

Calendario pagamenti INPS di febbraio 2024: tutte le date per l'accredito di Assegno di Inclusione e SFL, Assegno Unico e NASpI, pensioni e sussidi.

A febbraio 2024 entra in vigore il nuovo calendario dei pagamenti INPS in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e disoccupati. Le prestazioni in arrivo sono, oltre a pensioni, NASpI e Assegno Unico, anche SFL (Supporto Formazione e Lavoro) e ADI (Assegno di Inclusione).

Vediamo le date da segnare in agenda per gli accrediti INPS di febbraio 2024.

Quando arriva l’Assegno di Inclusione a febbraio?

L’Assegno di Inclusione (ADI) è erogato dal mese successivo alla sottoscrizione del Piano di Azione Individuale (PAD) ed è condizionato alla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

I pagamenti della prima mensilità sono stati sdoppiati in due tranche: 26 gennaio e 15 febbraio in base al completamento della domanda. Per la successiva mensilità bisogna invece aspettare il 26 febbraio.

Di seguito, alcuni esempi forniti dall’INPS sulla tempistica di riconoscimento del beneficio:

Il sussidio è caricato sulla Carta di inclusione ed è concesso su richiesta ai nuclei con componenti fragili, ISEE fino a 9.360 euro e inserimento in un programma di cura e assistenza certificato dalla pubblica amministrazione.

Quando arriva il sussidio SFL a febbraio?

Il pagamento del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è previsto:

dal 27 febbraio per le domande presentate entro il 15 del mese;

per le domande presentate entro il 15 del mese; dal 15 marzo per le domande pervenute entro fine febbraio.

Quando viene pagato l’Assegno Unico a febbraio?

L’Assegno Unico di febbraio 2024 sarà erogato dopo la metà del mese (16, 19, 20 febbraio) per i beneficiari esistenti. Le variazioni o le nuove richieste verranno accreditate alla fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Gli importi sono ridotti al minimo se non si presentato un ISEE 2024 valido.

Pensioni: quando arrivano a febbraio?

Per quanto riguarda il calendario dei pagamenti delle pensioni, a febbraio 2024 l’accredito arriva il 1° del mese. Per coloro che ritirano l’assegno in contanti presso l’ufficio postale, c’è il consueto calendario alfabetico da rispettare:

dalla A alla C: 1° febbraio;

dalla D alla K: 2 febbraio;

dalla L alla P: 3 febbraio (mattina);

dalla Q alla Z: 5 febbraio.

Disoccupazione: quando viene pagata a febbraio?

Per quanto concerne NASpI e DIS-COLL, il pagamento è effettuato entro la metà del mese, con la data precisa di riconoscimento del sussidio variabile in base al giorno di presentazione della domanda di disoccupazione.

S consiglia la consultazione del proprio Fascicolo Previdenziale INPS, accessibile mediante credenziali SPID, CIE e CNS, per conoscere il giorno previsto per l’accredito.