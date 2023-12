Stipendi fermi in Italia, in 30 anni sono cresciuti dell’1%

I salari sono cresciuti dell'1% in 30 anni contro una crescita de 32% nell'area OCSE: bassa produttività, incentivi inefficienti, poca formazione, il rapporto INAPP 2023.

Negli ultimi trent’anni gli stipendi sono rimasti invariati, con una crescita dell’1% contro il +32,5% dell’area OCSE: è la fotografia del mercato del lavoro italiano che emerge dal Rapporto 2023 redatto da Inapp, Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche.

Bassi salari, scarsa produttività, poca formazione e un welfare che fatica a proteggere i lavoratori

Stipendi: OCSE batte Italia 32 a 1

Tra pandemia, guerre, rischio recessione e inflazione alle stelle, l’Italia è rimasta ferma mentre gli altri Paesi adeguavano le retribuzioni.

I salari nel 2020 hanno registrato un calo del 4,8 (la differenza più ampia con la crescita dell’area OCSE con un -33,6%) e scarsa produttività: il divario con l’area OCSE è del 25,5%, e si sta ampliando dalla seconda metà degli anni Novanta.

Nuove assunzioni: incentivi del tutto inefficienti

Le assunzioni non risultano particolarmente stimolate dagli incentivi. Se è vero che la metà delle imprese (il 54%) ha assunto nuovo personale dipendente, c’è da evidenziare che solo il 14% ha potuto utilizzare incentivi statali.

Il numero di assunzioni nel 2022 è persino peggiorato rispetto al 2021: 414mila nuove attivazioni nette nel 2022 a fronte di 713mila nel 2021.

Si conferma un numero di attivazioni maggiore per la componente maschile (54% rispetto al 46% delle donne) mentre la categoria dei giovani conferma il recupero di quote occupazionali: il 26% delle attivazioni del 2022 si concentra nella fascia dai 25 ai 34 anni, a seguire le quote dei 35-44enni (21%) e dei 45-54enni (20%).

I contratti incentivati sono stati il 23,7% di quelli attivati nel 2022, quasi 2 su oltre 8 milioni. Un’esigua percentuale di aziende (4,5%) ha preso decisioni di assunzione a causa dei programmi di incentivazione.

La probabilità di ricorrere a uno o più schemi di incentivazione all’occupazione è maggiore del 50% per le imprese di grandi dimensioni (con più di 250 addetti), mentre si riduce sensibilmente raggiungendo il 24% per le microimprese.

Le imprese del Mezzogiorno sono molto più propense a utilizzarle: circa il 38% delle imprese del Sud e il 36% di quelle localizzate nelle Isole dichiara di aver usato almeno un incentivo, contro il 20% (in media) delle aziende localizzate nelle altre aree.

L’incentivo più utilizzato è stata la Decontribuzione Sud che ha riguardato il 65% dei nuovi contratti, seguito dall’Apprendistato (20%) e dagli incentivi rivolti a target specifici: Esonero giovani con il 4,7% e Incentivo donne, che ha inciso per il 4,8% sull’occupazione totale.

Occupazione femminile ancora indietro

Nonostante la pluralità di incentivi in campo, nessuno di questi istituti è riuscito ad attivare almeno il 50% di donne. Dunque, la composizione e il relativo squilibrio di genere restano immutati. Inoltre, il 58,5% delle assunzioni agevolate delle donne è a tempo parziale, contro il 32,2% degli uomini.

Il ricorso agli incentivi riproduce lo scenario di un’occupazione femminile minore per quantità (le donne sono il 40,9% delle assunzioni agevolate) e con minori ore lavorate.

I punti critici del mercato del lavoro italiano

Il mercato del lavoro italiano si caratterizza poi per una serie di fenomeni critici in atto rilevati dal rapporto.

C’è una forza lavoro sempre più anziana. Nel 2002 ogni mille persone tra 19 e 39 anni poco più di 900 avevano fra i 40 e i 64 anni, nel 2023 quest’ultimo valore ha superato le 1.400 unità. Ogni mille lavoratori di 19-39 anni ci sono 1.900 lavoratori adulti-anziani. Soprattutto nella pubblica amministrazione (3,9 lavoratori anziani ogni lavoratore giovane), e nel settore finanziario e assicurativo.

sempre più anziana. Nel 2002 ogni mille persone tra 19 e 39 anni poco più di 900 avevano fra i 40 e i 64 anni, nel 2023 quest’ultimo valore ha superato le 1.400 unità. Ogni mille lavoratori di 19-39 anni ci sono 1.900 lavoratori adulti-anziani. Le grandi dimissioni : il 14,6% degli occupati tra i 18 e i 74 anni (oltre 3,3 milioni di persone) ha pensato di dimettersi. Pochissimi (1,1%) lo farebbero anche se ci fosse una riduzione del tenore di vita, mentre il 13,5% farebbe questa scelta solo se trovasse altre entrate economiche. Le quote più alte di chi ha intenzione di dimettersi, a prescindere dalla motivazione, si osservano in corrispondenza degli occupati con un diploma (18,9%), diminuiscono col crescere dell’anzianità anagrafica e delle dimensioni del comune di residenza. A volersi dimettere sono gli occupati dipendenti, operanti nelle organizzazioni di media dimensione (15-49 addetti) e che svolgono la loro attività in imprese private. Nel pubblico l’1,5% dei lavoratori (contro l’1% del privato) lo farebbe anche se questo comportasse una riduzione del tenore di vita. Il desiderio di cambiare occupazione è maggiore per chi svolge lavori più faticosi e poco soddisfacenti.

: il 14,6% degli occupati tra i 18 e i 74 anni (oltre 3,3 milioni di persone) ha pensato di dimettersi. Pochissimi (1,1%) lo farebbero anche se ci fosse una riduzione del tenore di vita, mentre il 13,5% farebbe questa scelta solo se trovasse altre entrate economiche. Infine, bassi livelli di partecipazione alla formazione. La popolazione adulta di età compresa tra 25 e 64 anni che ha partecipato ad attività di istruzione e formazione è stata infatti nel 2022 pari al 9,6%. È un avanzamento del 2,4% rispetto al 2020, ma si confronta con l’11,9% europeo.