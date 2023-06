Le migliori aziende per cui lavorare nel Sud Italia

La prima classifica di Great Place to Work dedicata alle aziende del Sud più apprezzate da dipendenti e collaboratori.

Quali sono le migliori aziende con headquarter nel Sud Italia secondo il parere dei loro dipendenti? Per rispondere a questa domanda, Great Place to Work Italia ha pubblicato la prima classifica dedicata proprio ai “Best Workplaces in South Italy 2023”.

Le PMI più amate al Sud

Le migliori aziende italiane per cui lavorare nel 2023 19 Aprile 2023 L’indagine ha coinvolto esclusivamente piccole e medie imprese del Sud Italia, valutate dai collaboratori in base all’esperienza lavorativa individuale (60 giudizi suddivisi in 5 dimensioni di valutazione: credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione).

La maggior parte delle aziende analizzate operano nel settore IT (36%), seguito dal settore Health Care (21%), Servizi professionali e Servizi finanziari e assicurativi (entrambi al 14%).

A rendere attrattivi questi luoghi di lavoro è sia la capacità di creare esperienze eccezionali per i collaboratori, sia l’abilità nel coltivare e mantenere relazioni di elevata fiducia tra le persone, generando un ambiente di ambiente di lavoro equo per tutti.

La classifica

La classifica vede al primo posto GalileoLife, attiva nel ramo Sanità, seguita da Nebulab e Novidis che operano nel ramo Information technology e della consulenza IT.

Al quarto posto si colloca ACSoftware, sempre del settore IT, seguita da P.A. Advice attiva nei servizi professionali e da Unobravo, nel comparto Sanità.

Chiudono la classifica Prestiter, operativa nei servizi finanziari e assicurazioni, seguita da Andriani del ramo manifatturiero.