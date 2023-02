Pensione Scuola Quota 103 e Opzione Donna: domande entro febbraio

Istruzioni, regole e scadenze per i dipendenti della Scuola che vogliono andare in pensione dal1° settembre 2023 con Opzione Donna e Quota 103.

Coloro che vogliono utilizzare la Quota 103 per andare in pensione dal 1° settembre 2023 è necessario presentare domanda di con cessazione dal servizio entro il 28 febbraio. Stessa scadenza per esercitare il diritto all’uscita anticipata con l’Opzione Donna, secondo le nuove regole per l’anno in corso istituite dalla Manovra 2023.

Il riferimento è la Nota MIM 4814 (Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art. 1, commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Pensione Scuola: scadenze di febbraio

Per quanto riguarda la Quota 103, l’opzione permette di accedere alla pensione anticipata per chi ha matura, entro il 31 dicembre 2023, un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni.

La pensione liquidata non potrà superare cinque volte il trattamento minino previsto per il 2023; al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il 2023/2024) sarà poi messo in pagamento l’intero importo della pensione spettante.

Pur essendo una misura prevista per il solo 2023, la cristallizzazione del diritto prevede che possa essere utilizzata anche successivamente da chi ad esempio volesse restare in servizio altro anno ed andare in pensione con la Quota 103 anche nel 2024. In quel caso, dovrebbe presentare la relativa domanda entro il termine indicato il prossimo anno dal Ministero.

Anche per chi esce con Opzione Donna la scadenza per la richiesta di cessazione dal servizio è quella del 28 febbraio.

Come inoltrare domanda di cessazione dal servizio

Le istanze dovranno essere presentate, tramite sistema Polis, utilizzando le funzioni della sezione “Istanze Online” del sito ministeriale.

Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 103,

Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Opzione donna,

Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Quota 103,

Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna.

Per la successiva presentazione della domanda di pensione vera e propria all’INPS, le istruzioni da seguire sono quella della Nota n. 31924 dello scorso 8 settembre 2022, indicando le specifiche condizioni soggettive.