Top Employers 2023: dove si lavora meglio in Italia

L’edizione 2023 della classifica Top Employers Italia dedicata alle aziende considerate eccellenze in ambito risorse umane.

Sono 141 le aziende che hanno ottenuto la certificazione Top Employers Italia 2023, prestigioso riconoscimento concesso ogni anno alle realtà ritenute eccellenze in ambito risorse umane, in grado di offrire le migliori opportunità di lavoro e crescita professionale.

Ben 46 delle aziende Top Employers Italia 2023, inoltre, sono state anche premiate come Top Employers Europe 2023, quindi certificate anche in almeno 5 Paesi europei. Sono 13, infine, quelle certificate anche come Top Employers Global 2023.

Ecco le prime quindici posizioni nella classifica 2023 delle aziende dove si lavora meglio in Italia secondo il Top Employers Institute, che vanta 32 anni di storia alle spalle.

AB;

Abbott Italia;

Accenture;

Acque Bresciane;

Alfa Srl;

Allianz S.p.A. ;

Alstom Italia;

Amaris Consulting;

Amazon Italy;

Amplifon S.p.A;

Angelini Pharma;

AstraZeneca Italia;

Automobili Lamborghini S.p.A.;

Avanade Italy;

BAT Italia.

Questa del 2023 è la 15° edizione di Top Employers Italia. In questi anni abbiamo assistito a una profonda trasformazione, da quello che era l’“Ufficio del personale” a una realtà di Team HR sempre più strutturati e focalizzati sulle persone e sulle loro esigenze, e con una nuova identità di partner di business – commenta Massimo Begelle, Regional Manager Italy & Spain Top Employers Institute. – L’attenzione, oggi, è focalizzata sull’ascolto e il coinvolgimento delle persone, esigenza primaria per garantire l’acquisizione e la retenention dei talenti e un loro attivo coinvolgimento nella definizione di nuove priorità e nuovi modelli di lavoro.

La lista completa è pubblicata sul portale web ufficiale del Top Employers Institute.