Libretto di Famiglia e Contratto di Prestazione occasionale: le novità INPS 2023

L'INPS sta operando i necessari adeguamenti per recepire le novità previste dalla Legge di bilancio 2023 in tema di Libretto di Famiglia e Contratto di Prestazione occasionale.

Con un breve comunicato stampa, l’INPS rende noto che sono in corso di aggiornamento le procedure telematiche per l’attivazione dei servizi Libretto di Famiglia e Contratto di Prestazione occasionale e che, entro fine mese, il sistema sarà adeguato.

La revisione generale è conseguente all’entrata in vigore delle novità introdotte dal Governo con la Manovra 2023.

Buoni lavoro occasionale in Manovra: cambiano i nuovi voucher 2023 22 Dicembre 2022 In particolare, dall’1° gennaio:

aumenta fino a 10.000 euro per anno civile il limite di compenso erogabile dall’utilizzatore (datore di lavoro) nei confronti dei prestatori di lavoro (lavoratori);

accedono al Contratto di prestazione occasionale anche gli utilizzatori che hanno fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

sono superati i precedenti limiti che imponevano alle imprese del turismo di occupare solo particolari categorie di lavoratori.

Per le imprese agricole sono state introdotte anche alcune formule semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato. Come sottolinea l’INPS, per il settore agricolo è stato definito un regime specifico, che ad esempio prevede l’inoltro della Comunicazione Obbligatoria di assunzione al Centro per l’impiego.