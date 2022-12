Buoni lavoro occasionale: i nuovi voucher 2023

Ripristinati i voucher lavoro per le prestazioni occasionali, con tetto a 10 mila euro annui e per datori con fino a 10 dipendenti: novità in Manovra 2023.

Dal 2023 tornano i voucher lavoro come forma di pagamento alternativa per il lavoro occasionale accessorio o per prestazioni saltuarie, strumento molto utilizzato in passato ma anche criticato perchè favoriva la precarietà, essendo preferito dai datori di lavoro rispetto a contratti più stabili.

Nel 2017 era stato abolito dal Governo Gentiloni, con la contestuale regolamentazione del lavoro occasionale (DL 50/2017) e introduzione del Libretto Famiglia e contratto di lavoro occasionale (Presto). Ora il governo Meloni torna a riproporre i voucher con la Legge di Bilancio,per alcuni settori e fino ad un certo limite di importo.

Vediamo come funzionano, i requisiti per committenti e prestatori e le reazioni da parti sociali e mondo del lavoro.

I nuovi voucher 2023 per il lavoro occasionale

Legge di Bilancio 2023, tutte le misure per le imprese 25 Novembre 2022 Secondo quanto previsto dalla Manovra 2023, i voucher lavoro saranno utilizzabili nei settori dell’agricoltura e ristorazione (comparto HoReCa), per il lavoro domestico e per le attività di cura della persona.

Il limite di utilizzo dei buoni lavoro viene portato da 5mila a 10mila euro lordi l’anno. L’importo dei voucher è invece pari a 10 euro l’ora lordi (circa 7,5 euro netti), al pari di quanto avveniva in passato.

I committenti dovranno avere però alle proprie dipendenze fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato (non più cinque), ad eccezione di aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel turismo.

Per i prestatori di lavoro, i voucher sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato. I voucher non danno diritto a prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione o assegni familiari ma è prevista copertura INAIL (7%) e INPS (13%) automatica, senza dover stipulare alcun contratto.

Pro e contro dei buoni lavoro

Contrari al ritorno dei voucher lavoro i sindacati. Maurizio Landini, leader Cgil, punta il dito sul rischio di aumento della precarietà e dello sfruttamento del lavoro. Luigi Sbarra, leader Cisl, aggiunge che i voucher erano già regolati dalla legge come lavoro accessorio occasionale ma limitati a studenti, pensionati e percettori di ammortizzatori sociali, ritenendolo il corretto perimetro applicativo.

Il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, ritiene invece i buoni lavoro un’opportunità per fornire alle filiere produttive lavoratori italiani pagati secondo le regole.

Favorevole anche il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, secondo cui l’agricoltura manca di manodopera per i raccolti e, dunque, semplificare le procedure di reperimento della forza lavoro nei campi è un’opportunità da cogliere.

Sulla stessa linea Confesercenti. L’associazione chiede che i voucher «siano estesi a tutto il comparto del turismo, non solo alle strutture ricettive e alla ristorazione». Evitare eventuali abusi sarebbero scongiurati dal tetto imposto all’utilizzo dei buoni lavoro, mantenendo al contempo «quella flessibilità necessaria per intercettare e gestire i picchi di lavoro inattesi».