ANPAL: premio di eccellenza duale alle imprese

C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare al concorso che valorizzare l’eccellenza duale delle imprese in Italia: requisiti e

Valorizzare l’eccellenza duale delle imprese in Italia, contribuendo a creare consapevolezza e a promuovere la “cultura duale” su tutto il territorio nazionale: questo è l’obiettivo del “Premio di eccellenza duale 2022”, iniziativa coordinata da Ahk Italien, Camera di Commercio Italo-Germanica, con il supporto del Ministero dell’istruzione e della ricerca tedesco (Bmbf) e con la partnership di ANPAL.

Destinatarie del concorso sono le aziende impegnate nella realizzazione di progetti di formazione duale in Italia, in collaborazione con Enti, istituti e centri di formazione di ogni tipo.

I progetti candidati devono essere in corso di attuazione durante il periodo di validità del bando, quindi fino al 30 settembre 2022, oppure essersi conclusi da non oltre un anno dalla data di pubblicazione.

Per quanto riguarda le categorie di premio in gara per l’edizione 2022, sono previste:

Progetti realizzati con contratto di apprendistato duale di 1° livello in collaborazione con scuole superiori o Centri di Formazione Professionale (CFP; percorsi IeFP o IFTS), con contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, della qualifica o diploma professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore;

progetti realizzati con contratto di apprendistato duale di 3° livello in collaborazione con Istituti Tecnici Superiori (ITS) o Università, con contratto di apprendistato di Alta Formazione e Ricerca finalizzato al conseguimento del diploma ITS, di titoli universitari o di dottorati di ricerca;

progetti realizzati in Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) o in stage, in collaborazione con scuole superiori o con Centri di Formazione Professionale (CFP; percorsi IeFP o IFTS) o con Istituti Tecnici Superiori (ITS) o con Università 4.5;

è prevista anche una quarta categoria di premio speciale, dedicata ai progetti duali realizzati da microimprese fino a 9 dipendenti e collaboratori.

La partecipazione al concorso è gratuita ed è possibile compilare il modulo online entro il 30 settembre 2022. Le microaziende fino a 9 dipendenti possono gareggiare con le imprese più grandi per le categorie di premio tradizionali oppure per la categoria di premio speciale dedicata alle microimprese, compilando il modulo dedicato.