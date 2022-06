Bonus 200 euro, domanda al via: scadenze, modelli e date di pagamento

Bonus 200 euro: aperta la procedura di domanda, istruzioni complete e nuovi requisiti, scadenze, fac-simile e tempi di pagamento per l'una tantum.

L’INPS ha pubblicato la Circolare applicativa del Bonus 200 euro ai lavoratori dipendenti ed altre categorie di beneficiari (Articoli 31 e 32 del DL 50/2022) aprendo anche la procedura di domanda per l’indennità una tantum nei casi previsti, fornendo le scadenze per l’invio e le date di pagamento; inoltre il documento di prassi integra i requisiti, a seguito di conforme parere del Ministro del Lavoro.

Vediamo in sintesi cosa prevede la Circolare 73/2022 del 24 giugno e in particolare le novità dell’ultima ora per la fruizione del bonus una tantum.

Bonus 200 euro: modifica requisiti

La principale novità della Circolare INPS è la data entro cui è possibile aver beneficiato dell’esonero contributivo 0,8%: non più entro il primo quadrimestre 2022 ma entro il 23 giugno 2022, ossia il giorno prima della pubblicazione della Circolare stessa.

Domanda Bonus 200 euro: domanda e scadenze

La seconda novità è la procedura di domanda per il Bonus 200 euro è disponibile accedendo dalla home page dell’INPS, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” – “Servizi” – “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” (qui il link diretto). Una volta entrati, si dovrà selezionare la categoria di appartenenza. Dalla stessa procedura si potrà monitorare stato della domanda e dei pagamenti.

In alternativa, la domanda si può inoltrare tramite Contact Center Multicanale (numero verde 803 164 da rete fissa oppure 06 164164a pagamento) oppure rivolgendosi a Istituti di Patronato.

Il calendario con le scadenze per l’inoltro della domanda di indennità, nei casi previsti e previo possesso dei requisiti richiesti per ciascuna delle categorie di seguito indicate è il seguente.

Lavoratori domestici (colf, badanti, baby sitter): scadenza domanda (tramite patronato) 30 settembre .

. Stagionali intermittenti, co.co.co,, lavoratori dello spettacolo, autonomi occasionali senza Partita IVA e venditori porta a porta: scadenza domande (per via telematica all’INPS) 31 ottobre.

Attenzione: la macro-categoria degli stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS può ricadere in quest’ultima casistica ma anche in quella dei dipendenti con busta paga in automatico a luglio, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti.. La discriminante è risultare o meno assunti a luglio.

Tempistiche di pagamento Indennità una tantum

E siamo all’ultima novità, ossia le tempistiche di pagamento del bonus 200 euro in base alla categoria di beneficiari in cui si rientra.

Dipendenti, pensionati (con decorrenza trattamenti entro giugno 2022), lavoratori domestici, percettori di Reddito di Cittadinanza: luglio .

. Disoccupati con sussidio in corso, ex beneficiari delle indennità Covid 2021 e soggetti tenuti a presentare domanda di bonus (collaboratori, stagionali e intermittenti, lavoratori dello spettacolo, autonomi occasionali, venditori a domicilio): ottobre.

N.B. I titolari di assegno ordinario di invalidità che al 30 giugno 2022 possono esercitare l’opzione per la NASpI o la DIS-COLL, ricadranno nel beneficio se invece optano per il trattamento pensionistico.

Dichiarazione del lavoratore

Per supportare i datori di lavoro, l’Istituto ha pubblicato un fac-simile di modello per la dichiarazione dei lavoratori, senza la quale non è possibile erogare il bonus in busta paga a luglio (ma solo nel settore privato: per i dipendenti pubblici questo obbligo è stato abolito). Il modulo non è vincolante ed è del tutto personalizzabile.

=> Bonus 200 euro: il modello INPS per la Dichiarazione

In caso di più part-time, la dichiarazione deve essere presentata al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità con un importante chiarimento: l’indennità spetta in misura intera anche al lavoratore con contratto a tempo parziale.

Il quadro normativo e i documenti di prassi

Per il resto, la Circolare 73/22 illustra nel dettaglio le varie casistiche e regole previste per ‘erogazione del Bonus 200 euro nei casi previsti dagli Articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti, senza aggiungere ulteriori elementi di novità rispetto a quanto era già stato indicato dalla norma primaria e dalle precedenti indicazioni della stessa INPS sul recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro e sulle tempistiche di pagamento in relazione al requisito del rapporto di lavoro attivo nel mese di luglio per i dipendenti.

Resta dunque soltanto da definire criteri e modalità di erogazione dell’indennità una tantum ai beneficiari di cui all’Articolo 33 del DL 50/2022, ossia autonomi e professionisti iscritti all’INPS o alle casse private.