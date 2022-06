Annunci lavoro: pioggia di offerte nel Turismo

Bandi aperti per professionisti a supporto delle PA nell’ambito del PNRR: ecco quelli in scadenza a fine maggio, candidature sul portale InPA.

La RAI assume tecnici di produzione con contratto di apprendistato in varie sedi d’Italia: candidature entro il 16 giugno, esami e graduatoria.

Tirocini Ministero degli Esteri: bandi per 186 posti, domande al via

Nuovo bando MAECI, MUR e Fondazione CRUI per tirocini trimestrali in remoto, a favore di under 29 interessati alla carriera diplomatica.