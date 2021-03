Certificazione Unica entro il 16 marzo: novità e regole 2021

Istruzioni, novità e casi particolari per la Certificazione Unica, che dal 2021 si allinea alle scadenze della dichiarazione dei redditi precompilata.

Dopo le comunicazioni sulle spese che danno diritto a detrazione in dichiarazione dei redditi, ai fini della precompilata, la prossima tappa della stagione dichiarativa 2021 è la scadenza per la consegna della Certificazione Unica. I datori di lavoro e i sostituti d’imposta hanno tempo fino al 16 marzo per inviare la CU 2021 all’Agenzia delle Entrate e a fornire copia sintetica al lavoratore.

Certificazione Unica: modello e scadenze

Nella Certificazione Unica, come di consueto, sono indicati dal sostituto d’imposta i redditi di lavoro dipendente e assimilato, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, i corrispettivi che derivano da contratti di locazione breve.

La data del 16 marzo, che resterà la medesima anche in futuro, è finalizzata a far allineare i sostituti d’imposta con gli altri soggetti tenuti alle comunicazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Questa scadenza è stata modificata lo scorso anno, dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (dl 124/2019, articolo 16-bis), con il quale è stato unificato il termine per la trasmissione al Fisco e per la consegna della copia al lavoratore.

CU: le novità 2021

Nel modello CU entrano dal 2021 una serie di novità. Dal trattamento integrativo e dalla ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati (taglio del cuneo fiscale) al premio Covid istituito dal decreto Cura Italia per i dipendenti che hanno lavorato in sede lo scorso 202 (parametrato ai giorni effettivi di lavoro); dalla clausola di salvaguardia per l’attribuzione del bonus IRPEF e del trattamento integrativo in caso di ammortizzatori sociali alla indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute subite.

CU: casi particolari 2021

Per la certificazione dei redditi percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020 (redditi di lavoro autonomo, rapporti di commissione e di agenzia, di mediazione e similari) per i quali le ritenute d’acconto risultato non operate in virtù dell’agevolazione concessa, a particolari condizioni, per l’emergenza Covid dal DL Liquidità Imprese (articolo 19 comma 1 del DL 23/2020), sarà necessario darne evidenza utilizzando al campo 6 il codice 13, appositamente predisposto. Stesso discorso per il Modello 770.