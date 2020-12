Rivalutazione Pensioni 2021: importi e aumenti per scaglione

Rinnovo pensioni, prestazioni assistenziali e di accompagnamento: guida INPS alle rivalutazioni per il 2021 e importi per fascia e tipologia di beneficio.

Pensioni: rivalutazioni e importi 2021 26 Novembre 2020 Con la Circolare del 18 dicembre, l’INPS descrive in dettaglio i criteri e le modalità di applicazione della rivalutazione delle pensioni delle prestazioni assistenziali e delle indennità di accompagnamento a pensione per l’anno 2021. Dal primo gennaio, infatti, scatta la rivalutazione delle pensioni, per un importo corrispondente allo 0,1%, come stabilito da apposito decreto ministeriale (in Gazzetta Ufficiale del 24 novembre) sulla perequazione automatica (comma 260 legge 145/2018).

Rivalutazione definitiva 2020 e provvisoria 2021

Decorrenza Trattamenti minimi Assegni vitalizi 1° gennaio 2020 515,58 € 293,90 € Importi annui 6.702,54 € 3.820,70 €

In base alla normativa sulla perequazione, però, la rivalutazione piena viene applicata solo alle pensioni fino a quattro volte il minimo, ossia agli assegni fino a 2mila euro lordi al mese. Le pensioni e i trattamenti di importo maggiore aumenteranno in maniera parziale.

Rivalutazione per fasce di importo

Fasce trattamenti % perequazione Aumento Importo da a Importo garanzia Fino a 4 volte il TM 100 0,500 % – 2.052,04 € Fascia di Garanzia Importo garantito 2.052,05€ 2.054,39 € 2.062,30 € Oltre 4 e fino a 5 volte il TM 77 0,385 % 2.052,05€ 2.565,05 € Fascia di Garanzia Importo garantito 2.565,06€ 2.568,24 € 2.574,92 € Oltre 5 e fino a 6 volte il TM 52 0,260 % 2.565,06€ 3.078,06 € Fascia di Garanzia Importo garantito 3.078,07€ 3.078,82 € 3.086,06 € Oltre 6 e fino a 8 volte il TM 47 0,235 % 3.078,07€ 4.104,08 € Fascia di Garanzia Importo garantito 4.104,09€ 4.104,48 € 4.113,72 € Oltre 8 e fino a 9 volte il TM 45 0,225% 4.104,09€ 4.617,09 € Fascia di Garanzia Importo garantito 4. 617,10 € 4.618,23 € 4.627,47 € Oltre 9 volte il TM 40 0,200% 4.617,10€ –

Pensioni e assegni sociali

Valori definitivi per il 2020 e provvisori per il 2021.

Pensione sociale Assegno sociale Decorrenza Importi mensile annuo mensile annuo 1° gennaio 2020 379,33 € 4.931,29 € 460,28€ 5.983,64 € 1° gennaio 2021 379,33 € 4.931,29 € 460,28€ 5.983,64 € Limiti reddituali massimi * personale coniugale personale coniugale 1° gennaio 2020 4.931,29 € 16.990,47 € 5.983,64 € 11.967,28 € 1° gennaio 2021 4.931,29 € 16.990,47 € 5.983,64 € 11.967,28 €

*Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto.

Mutilati, invalidi e ciechi civili, sordomuti

Limite di reddito annuo personale Importo mensile Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti Invalidi parziali, minori Invalidi, sordomuti Ciechi parziali Ciechi assoluti 1.1.2020 16.982,49 € 4.931,29 € 287,09 € 213,08 € 310,48 € 1.1.2021 16.982,49 € 4.931,29 € 287,09 € 213,08 € 310,48

