Certificato di pensione INPS: online ObisM 2024

Certificato di Pensione (ObisM) 2024 inline sul sito INPS con le novità su rivalutazione, aumento minime, riforma IRPEF, trattenute e conguagli.

Per i beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali, l’INPS mette a disposizione, fra i Servizi On Line al cittadino, il certificato di pensione 2024 (il modello ObisM), che si può consultare e scaricare accedendo alla sezione “Prestazioni e Servizi” del sito (www.inps.it).

Il certificato è disponibile in modalità dinamica, quindi le informazioni sulle pensioni risultano aggiornate al momento in cui viene effettuata a richiesta. Vediamo come scaricarlo e quali informazioni contiene.

Modello ObisM 2024 online

Il certificato di pensione 2024 è disponibile online per tutti i beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali e per i pensionati iscritti a tutte le gestioni INPS (compresa ex INPGI 1). Il certificato ObisM fornisce in tempo reale una serie di informazioni analitiche:

importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente);

eventuali ulteriori due mensilità se si verificano variazioni (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano);

importo delle singole trattenute fiscali;

eventuali detrazioni di imposta applicate.

Cosa contiene il certificato di pensione INPS

Il certificato tiene conto delle attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e fornisce i criteri di calcolo della perequazione automatica, prevede l’applicazione dei conguagli derivanti dall’applicazione dell’indice definitivo dall’Istat. In particolare, per il 2024, l’aumento delle pensioni in via previsionale è stato pari al 5,4%.

Focus anche sulle ritenute IRPEF calcolate sulla base dell’importo complessivo annuo della pensione, quindi trattenute mensilmente (nei soli casi previsti dalla legge, viene riportato anche l’importo della trattenuta giornaliera che il pensionato deve comunicare al datore di lavoro).

Nel certificato di pensione vengono poi riportati specifici avvisi: ai titolari di pensioni anticipate “quota 100-103” e “precoci” la incumulabilità con la percezione di redditi da lavoro e quindi l’obbligo di inviarne comunicazione; ai soggetti dichiarati irreperibili l’obbligo di dichiarare la variazione di indirizzo o il trasferimento di residenza.

Infine, nel certificato di pensione viene visualizzata l’informazione sulla erogazione della somma aggiuntiva (quattordicesima) qualora corrisposta per l’anno corrente.

Novità nell’ObisM 2024

Il certificato di pensione 2024 è stato integrato con le informazioni relative:

all’ aumento delle pensioni minime nella misura del 2,7%) compresa la tredicesima;

nella misura del 2,7%) compresa la tredicesima; alla pensione anticipata flessibile (Quota 103) al raggiungimento dei 62 anni e un’anzianità contributiva di 41 anni;

(Quota 103) al raggiungimento dei 62 anni e un’anzianità contributiva di 41 anni; all’accorpamento degli scaglioniIRPEF (primi due, con aliquota al 23%).

Come accedere online al Certificato di Pensione INPS

Il certificato è disponibile nel “Fascicolo previdenziale del cittadino”, con accesso tramite credenziali:

SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica);

CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID;

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Pensioni escluse dal certificato ObisM

Il certificato di pensione non è predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE Sociale, assegni straordinari e isopensioni, in quanto non soggette a rivalutazione per adeguamento all’inflazione. Pertanto, la pubblicazione del certificato non è effettuata per le seguenti categorie di prestazione:

027-VOCRED;

028-VOCOOP;

029-VOESO;

143-APESOCIAL;

127-CRED27;

128-COOP28;

129-VESO29;

198-VESO33;

199-VESO92;

200 – ESPA.