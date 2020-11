Pensioni: rivalutazioni e importi 2021

Perequazione pensioni, rivalutazione dello 0,1% a partire dal primo gennaio 2021: gli aumenti in base alle percentuali per scaglione.

Le pensioni dal prossimo primo gennaio saranno rivalutate dello 0,1%, pur in presenza di inflazione negativa. Viene recuperata così la minor indicizzazione programmata di quest’anno, rispetto all’andamento reale dell’indice dei prezzi al consumo, mentre il previsionale 2021 è pari a zero (in realtà, siamo in deflazione, ma non si possono applicare valori inferiori a zero all’indicizzazione delle pensioni).

Il consueto decreto sulla perequazione automatica delle pensioni è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre. Stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione 2019/2020 è pari allo 0,5%. Il previsionale dello scorso anno, in base al quale sono state calcolate le pensioni 2020, era pari allo 0,4%, quindi c’è uno 0,1% da recuperare.

La percentuale di variazione che invece verrà applicata, sempre dal prossimo mese di gennaio, al 2021, è pari a zero, pur in presenza di un tasso previsionale negativo dello 0,3% (che, come detto, non si può utilizzare per il calcolo delle pensioni, che non possono mai scendere).

Taglio pensioni d'oro fino al 2021, resta l'indicizzazione ridotta 10 Novembre 2020 Il risultato, quindi, è che il conguaglio 2021 è appunto pari allo 0,1%, che verrà applicato a partire dal prossimo mese di gennaio.

Ricordiamo che questa percentuale viene applicata solo alle pensioni fino a quattro volte il minimo, che in base alla normativa attualmente in vigore sulla perequazione ( comma 260 legge 145/2018) sono indicizzate al 100%. Si tratta di assegni fino a 2mila euro lordi al mese, che quindi vengono rivalutati dello 0,1%. I trattamenti più alti, invece, vengono rivalutati solo parzialmente, con la seguente modulazione:

fra quattro e cinque volte il minimo (fra 2mila 500 e 3mila euro): l’indice di perequazione è al 77%, quindi il conguaglio 2021 è pari allo 0,07%.

Fra cinque e sei volte il minimo (da 3mila a 3mila 500 euro): si rivalutano allo 0,52%, quindi l’indice che si applica nel 2021 è pari allo 0,052%.

Fra sei e otto volte il minimo (da 3mila 500 a 4mila 500 euro): rivalutazione 2021 dello 0,047%.

Fra otto e nove volte il minimo 8da 4mila 500 a 5mila euro): rivalutazione 2021 allo 0,045%.

Sopra nove volte il minimo (5mila euro): rivalutazione dello 0,04%.

In termini assoluti significa comunque un incremento che non supera nella migliore delle ipotesi i trenta euro annui.

Ricordiamo infine che sulle pensioni d’oro, superiori a 100mila euro lordi annui, c’è invece il taglio previsto sempre dalla manovra 2019, che va dal 15 al 40%, in base all’importo dell’assegno previdenziale.

Intanto, nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro ha comunicato anche la variazione del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi relativo all’anno 2020, che cresceranno dell’1,92%. Riguarda le pensioni che avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio 2021. Il tasso si applica alla parte contributiva di tutte le pensioni INPS (di vecchiaia, di anzianità, di invalidità).