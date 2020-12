Lavoro: 90mila opportunità entro fine 2020

Le offerte di lavoro previste dalle Agenzie per il Lavoro entro l’anno e i profili più ricercati dalle aziende nei vari comparti.

Saranno circa 90mila le opportunità occupazionali stimate in Italia entro la fine dell’anno in corso, stando a quanto annunciato da Assolavoro. Offerte di lavoro che saranno veicolate attraverso le Agenzie per il Lavoro e che, per la maggior parte di casi, prevedono contratti di lavoro a tempo determinato, con le tutele e la retribuzione tipica del lavoro dipendente.

Secondo la rilevazione effettuata da Assolavoro Datalab, l’Osservatorio dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, basata su dati interni al settore e su fonti terze qualificate (Excelsior, Linkedin, Trovit), è possibile stilare la classifica delle professioni più ricercate focalizzando l’attenzione su specifiche categorie. Per quanto riguarda i profili a elevata qualifica, si cercano professionisti sanitari, specialisti ICT, responsabili vendite ed export manager, come illustrato qui di seguito:

Operatori socio-sanitari, esperti contabili e responsabili di negozio compaiono, invece, nella classifica delle professioni a media qualifica più ricercate in questo periodo:

Il sito di Assolavoro permette di accedere al database delle singole Agenzie per il Lavoro, accreditate presso l’apposito Albo del Ministero del Lavoro.