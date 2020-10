Digital Recruiting Week per infermieri

Dal 19 al 23 ottobre si svolge la Digital Recruiting Week dedicata alle professioni infermieristiche: orientamento al lavoro e contatti con le aziende.

È in programma dal 19 al 23 settembre la Digital Recruiting Week dedicata alle professioni infermieristiche, evento online promosso per reclutare infermieri su tutto il territorio nazionale. Organizzata da Sanipiù, Divisione Specialistica di Lavoropiù, l’iniziativa si propone di selezionare laureandi e laureati in ambito infermieristico che potranno entrare in contatto con le aziende del settore offrono opportunità di lavoro.

In programma ci sono diverse presentazioni aziendali in live streaming e laboratori di orientamento, per conoscere nel dettaglio le aziende aderenti e sottoporre loro domande informative o curiosità. Gli eventi in programma sono numerosi:

lunedì 19 ottobre (L’agenzia per il lavoro: somministrazione e confronto tra le principali tipologie contrattuali; Essere infermiere per Il Gabbiano, Fabbisogno e qualità delle risorse, Gruppo Gheron srl);

martedì 20 ottobre (Elleuno. Socialmente indispensabili; La professione dell’Infermiere in Humanitas; La ricerca e selezione in ambito sanitario);

mercoledì 21 ottobre (Korian: passione,qualità, cura; Presentazione Gruppo San Donato; Fondazione opera San Camillo: Insieme per la salute; Colibrì consorzio ospedaliero L’unione fa la forza);

giovedì 22 ottobre (Prospettive professionali in ambito sanitario e metodologie per la ricerca di lavoro);

venerdì 23 ottobre (Aree di recupero e riabilitazione funzionale e della medicina interna di lungodegenza – Villa Adriana; Fare bene, il bene che possiamo fare).

Attraverso il sito è possibile inviare il proprio CV a una o più aziende, completando anche la propria registrazione per partecipare agli eventi in programma.