Sanità privata: siglato il rinnovo del contratto

Modifiche alla cassa Covid, estensione proroga NASpI e divieto licenziamenti, bonus per gli esclusi: proposte per la legge di conversione del Dl Agosto.

Personale sanitario nelle scuole: come fare domanda

Professionisti sanitari per far ripartire in sicurezza le scuole laziali: cosa prevede l’ordinanza regionale e come accedere alle selezioni.