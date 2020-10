Campus Luxottica Retail: formazione e stage

In Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Veneto e Piemonte si cercano figure specializzate in ambito sanitario.

Cosa prevede il Decreto Agosto in merito agli incarichi diretti di collaborazione professionale presso il MiBACT ed al corso-concorso per dirigenti.

Concorso per dirigenti promosso dalla Regione Lombardia: requisiti, titoli di studio richiesti e istruzioni per candidarsi.

Commissione Europea: tirocini retribuiti

Opportunità per i laureati che vogliono fare esperienza a contatto con le istituzioni comunitarie: al via le selezioni per i tirocini retribuiti.