Assunzione medici INPS: requisiti e scadenza domande

L’INPS recluta 129 medici specialisti per presidiare le funzioni svolte dalle ex Commissioni Mediche di Verifica del MEF.

L’INPS recluta un contingente di 129 medici specialisti in diverse branche, professionisti con diploma di specializzazione ai quali conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, chiamati a garantire il presidio delle funzioni svolte dalle ex Commissioni Mediche di Verifica del MEF in ambito medico legale e non solo.

Pensione più alte per i medici che restano al lavoro 4 Marzo 2024

La selezione si rivolge ai medici chirurghi iscritti all’Albo di età non superiore a 75 anni, che abbiano cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in almeno una delle seguenti discipline:

medicina legale;

psichiatria;

medicina del lavoro;

oftalmologia;

medicina interna;

otorinolaringoiatria;

neurologia.

Ciascun candidato può inviare la domanda di partecipazione alla selezione per un’unica sede indicando un massimo di due specializzazioni tra quelle elencate, segnalando un ordine di preferenza.

Le candidature possono essere inviate fino al 27 marzo 2024 esclusivamente in via telematica, accedendo al portale INPS con SPID, CNS o CIE.