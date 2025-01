Rinnovabili e CER: al via gli sportelli operativi per cittadini e imprese

Supporto locale per la transizione energetica con gli sportelli operativi e tecnici per sostenere rinnovabili, comunità energetiche e autoconsumo.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in collaborazione con RENAEL (Rete Nazionale delle Agenzie per l’Energia Locali), ha annunciato l’apertura dei primi One Stop Shop (OSS) a livello nazionale. Si tratta di sportelli operativi che forniranno supporto diretto ai cittadini e ai territori per promuovere le energie rinnovabili e la riqualificazione energetica, con particolare attenzione allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

CER, nuovo modello energetico per il territorio

Il progetto si inserisce nell’ambito delle politiche nazionali per la transizione energetica, integrando le attività già svolte dal MASE e dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

L’obiettivo è favorire l’adozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, un modello innovativo che consente la produzione e condivisione di energia rinnovabile all’interno di comunità locali.

Questo approccio, già incentivato dal governo con una tariffa premiale per l’energia prodotta e autoconsumata, prevede anche un contributo a fondo perduto per i comuni con meno di 5mila abitanti, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili

Le CER rappresentano un’innovazione nel panorama energetico italiano, consentendo ai cittadini, alle imprese e agli enti locali di unirsi per produrre e consumare energia rinnovabile.

Questo modello non solo riduce la dipendenza dai combustibili fossili, ma promuove anche la sostenibilità economica ed ambientale, favorendo l’autonomia energetica dei territori. Grazie agli incentivi previsti dal governo, le CER possono dunque contare oggi su:

una tariffa incentivante per l’energia prodotta e autoconsumata;

per l’energia prodotta e autoconsumata; un contributo in conto capitale per i comuni con meno di 5mila abitanti, finanziato dal PNRR;

per i comuni con meno di 5mila abitanti, finanziato dal PNRR; il supporto operativo e tecnico garantito dagli OSS.

Il ruolo degli sportelli One Stop Shop

Gli sportelli OSS sono pensati per fornire consulenza e informazioni a cittadini, amministrazioni locali e imprese. Tra i servizi offerti:

assistenza tecnica per avviare e gestire una CER.

informazioni sugli incentivi e sulle modalità di accesso.

supporto per la riqualificazione energetica degli edifici.

promozione delle energie rinnovabili a livello locale.

Questi sportelli rappresentano un punto di connessione strategico tra le politiche nazionali e le esigenze dei territori, garantendo il massimo supporto per l’attuazione della transizione energetica.

Con l’Italia che punta a diventare un modello di riferimento per l’Europa in termini di energie rinnovabili e sostenibilità, il progetto rappresenta una risposta concreta alle sfide della transizione ecologica, promuovendo un’energia più pulita, equa e accessibile per tutti.