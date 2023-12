Nucleare: 51 nuovi depositi di scorie radioattive in tutta Italia

Online l’elenco delle regioni italiane delle aree idonee per creare i 51 depositi di scorie e rifiuti radioattivi:

Comprende 51 siti la Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) per la realizzazione in Italia del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del parco tecnologico, mirati a consentire lo stoccaggio delle scorie di bassa e media attività.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l’elenco delle aree individuate nella CNAI elaborata dalla Sogin, raggruppate in cinque zone localizzate in sei regioni.

Le province e zone interessate sono al momento: Matera, Potenza, Bari, Taranto, Viterbo, Alessandria, Bari, Oristano, Sud Sardegna e Trapani.

Le 51 aree sono state giudicate in linea con i parametri previsti dalla Guida tecnica ISIN e sono localizzate in Piemonte, Lazio, Sardegna, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Sono zone lontane da aree vulcaniche, sismiche e a rischio dissesto, ma anche da insediamenti civili, militari e industriali.

C'è ancora la possibilità, per gli Enti territoriali non compresi nella CNAI, di presentare la propria auto-candidatura per far parte del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del parco tecnologico.

A tal fine, è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo CEE@Pec.Mite.Gov.it entro trenta giorni dalla pubblicazione della Carta, al fine di attivare una rivalutazione del territorio per verificarne l’idoneità.

Da parte del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, inoltre, c’è la richiesta di prevedere la futura costruzione di una centrale nucleare a Milano, previa consultazione con i tecnici specializzati.