Aste e Registri FER, bandi 2023: graduatorie online

Bandi FER 2023, 12esima procedura GSE: graduatorie online degli impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici ammessi ai nuovi incentivi alle Rinnovabili.

Il GSE ha pubblicato le graduatorie relativi agli incentivi FER per gli impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici che partecipano ai Registri e Aste nell’ambito della dodicesima procedura, come previsto dal DM 4 luglio 2019.

Sono stati assegnati in totale di 102,7 MW: le graduatorie sono disponibili sul sito del GSE, suddivise per Gruppo e contingente di potenza, come previsto dai Bandi del 31/05/2023.

Riallocazione incentivi FER e gratuatorie

I contingenti di potenza disponibile, indicati nei Bandi del 31/05/2023, sono stati riallocati secondo il meccanismo previsto dal Decreto FER e dal Dlsg 199/2021, che ha permesso l'ammissione di 52 impianti per potenza complessiva di 27,6 MW nel Registro del Gruppo A e 7 impianti per una potenza complessiva di 942,5 kW nel Registro B.

E’ possibile visionare le graduatorie nella sezione Rinnovabili elettriche > Accesso agli incentivi > Graduatorie.

Sono stati pubblicati sia gli elenchi degli impianti risultati in posizione utile, sia quelli degli impianti in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto. Pubblicate anche le liste degli esclusi oppure oggetto di rinuncia.

Le graduatorie degli impianti ammessi in base alla documentazione fornita e all'istruttoria del GSE sono indicati nella Tabella A.

Ai soggetti esclusi (Tabella B) il GSE invierà entro 10 giorni una comunicazione con i motivi del rigetto.

Il GSE ha reso disponibile una tabella riepilogativa che mostra, per ciascun Gruppo, Registro o Asta, il contingente di potenza disponibile, il numero e la potenza degli impianti iscritti e ammessi in posizione utile.

Come accedere ai nuovi incentivi Rinnovabili

È possibile accedere agli incentivi presentando richiesta tramite il Portale FER-E entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio, secondo le istruzioni del Regolamento Operativo per l’accesso agli incentivi, pena l’applicazione del “fuori tempo”.

La pubblicazione online delle graduatorie è da intendersi come comunicazione di esito positivo della procedura, dalla cui data decorrono i termini per l'entrata in esercizio degli impianti ai fini dell'accesso agli incentivi.

Le richieste di accesso agli incentivi per impianti ammessi in Tabella A già in esercizio, potranno essere presentate non oltre il 28/10/2023.

Prossime procedure e aggiornamenti tariffari

Il GSE ha reso noto che, nell’ambito del DL 57/2023 “Misure urgenti per il settore energetico”, per la tredicesima procedura d’Asta FER, i valori delle tariffe di riferimento saranno aggiornati in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC) stabilito dall’Istat, per tenere conto dell’inflazione media cumulata da agosto 2019 a settembre 2023.

Una comunicazione successiva fornirà ulteriori dettagli sulla prossima procedura e sui relativi bandi.