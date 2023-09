Motori: approvato il nuovo Regolamento Euro 7

La Norma Euro 7 mantiene i limiti Euro 6 per le emissioni di auto e furgoni e concede più tempo per adeguare i parametri di batteria, freni e pneumatici.

Il nuovo Regolamento Euro 7 approvato dal Consiglio Europeo il 25 settembre 2023 conferma i limiti delle emissioni previsti per le auto e i furgoni dall’attuale Norma Euro 6, mentre aggiorna quelli per veicoli pesanti e commerciali classificati e introduce nuove soglie per i gas di scarico e la durata minima della batteria dei veicoli elettrici.

L’altra buona notizia è che le case automobilistiche hanno sei mesi in più tempo per adeguarsi: dovranno immatricolare veicoli con i nuovi requisiti entro due anni e mezzo dall’approvazione definitiva.

Norma Euro 7 approvata: cosa prevede

Il Regolamento Euro 7 riguarda autovetture, furgoni e veicoli pesanti e fissa le nuove regole sulle emissioni massime di veicoli a motore, motori, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli. L’obiettivo è quello di ridurne l’impatto ambientale, visto che i trasporti sono responsabili del 25% delle emissioni di gas a effetto serra nella UE.

Per le emissioni di auto e furgoni privati (categorie M1 e N1) non cambia nulla, mentre sono stati aggiornati i parametri per i veicoli pesanti: M2 e M3 (autobus e pullman) e i veicoli commerciali classificati come N2 e N3.

E poi previsto l’allineamento dei limiti di emissione di particolato dai freni e dei limiti del tasso di abrasione degli pneumatici con le norme internazionali adottate dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite.

Tempi di attuazione

L’approvazione del Consiglio non è però definitiva: inizia ora la fase di confronto con il Parlamento UE.

«L’Europa è rinomata in tutto il mondo per le autovetture di alta qualità e a basse emissioni che produce – commenta Héctor Gómez Hernández, ministro ad interim dell’Industria, del commercio e del turismo della Spagna, presidente di turno -. Vogliamo continuare a perseguire l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria. La nostra posizione è quella di continuare a guidare la mobilità del futuro e fissare livelli realistici di emissioni per i veicoli del prossimo decennio, aiutando nel contempo la nostra industria a compiere un salto definitivo verso automobili pulite nel 2035».

Le reazioni al nuovo Regolamento

Il testo approvato va incontro alle richieste di una serie di Paesi, fra cui l’Italia. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, lo definisce «profondamente migliorato rispetto alla proposta iniziale della Commissione», perché «risponde a una visione finalmente concreta, realistica, pragmatica più volte reclamata dall’Italia. Prevale finalmente la ragione sull’ideologia».

Soddisfazione per l’accordo raggiunto anche da parte di ACEA, l’associazione europea dei costruttori di auto, anche se «la norma richiederà ingenti investimenti aggiuntivi da parte del nostro settore in un momento in cui sta investendo tutte le sue risorse nella decarbonizzazione», segnala la direttrice, Sigrid de Vries.