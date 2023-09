Imaginarium: LuisaViaRoma e Acqua Foundation per la sostenibilità

Il 13 settembre a Milano va in scena la seconda edizione di Imaginarium, organizzato da LVRSustainable (LuisaViaRoma) e Acqua Foundation: focus su inclusività e sostenibilità nei settori moda, arte e design.

Acqua Foundation, organizzazione filantropica per la conservazione dell’acqua e della sua governance a livello globale, e LVRSustainable, sezione sostenibilità della piattaforma di e-commerce del mercato del lusso LuisaViaRoma, organizzano la seconda edizione di IMAGINARIUM.

Il dibattito è in programma il 13 settembre dalle 17:00 a Milano, presso la sede della Fondazione Riccardo Catella, partner dell’evento.

Imaginarium II: i temi chiave dell’evento

Imaginarium II affronterà temi cruciali come l’inclusività e la sostenibilità in settori di vasta portata come quelli del fashion, dell’arte e del design.

Il dibattito si concentrerà sul ruolo delle industrie creative nella rivoluzione della sostenibilità. Gli ospiti condivideranno idee e riflessioni sui cambiamenti in atto.

L’appuntamento prevede anche l’installazione di opere di Quayola, artista di fama internazionale.

Programma e ospiti d’eccezione

Dalle 17:00, saranno presenti i principali esponenti delle industrie creative. Tra gli speaker confermati ci sono figure di rilievo come Tommaso Sacchi, Carlo Capasa, Mario Borroi, e molti altri.

Le tavole tematiche saranno moderate da Mimma Viglezio e toccheranno temi come fashion, diversity & inclusion, arte e design.

Quayola: arte e tecnologia

Accanto alla conferenza, come anticipato, saranno esposte alcune opere di Quayola. L’artista esplora il paesaggio tradizionale attraverso tecnologie avanzate. Tra le opere esposte ci sarà un’installazione video “Storms, 2021” e una serie di fotografie derivate da quest’opera.

Per partecpare e per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito web dell’evento.