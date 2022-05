Energia e Rinnovabili: 150mila opportunità di lavoro in arrivo

Rinnovabili: le aziende del settore Energia e dei comparti Eolico e Fotovoltaico in cerca di figure specializzate: ecco i profili più ricercati a breve.

L’innovazione che sta coinvolgendo il settore Energia e la diffusione di incentivi e semplificazioni per gli investimenti nelle Rinnovabili sono destinate ad avere ripercussioni nel mercato occupazionale: nell’arco dei prossimi tre-quattro anni, entrambi i comparti potrebbero generare oltre 150mila nuovi posti di lavoro.

A stimare le opportunità professionali nel ramo Energia è un’indagine Censis commissionata da Assosomm (Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro), che evidenzia tuttavia anche il potenziale gap tra domanda e offerta nel settore delle energie rinnovabili in termini di competenze specifiche e trasversali.

Occupazione green: le figure richieste

Tra i profili green più cercati: manager per le energie rinnovabili, geometra ambientale, tecnico ecologo, geochimico, anche assicuratore ambientale, esperto giuridico-commerciale di energia rinnovabili, manager della programmazione energetica e operatore della centrale elettrica.

Nel Fotovoltaico le aziende avranno bisogno di:

tecnici esperti e designer in sistemi fotovoltaici e celle fotovoltaiche;

tecnici manifatturieri di scaldabagni solari;

elettricisti specializzati;

tecnici installatori del solare;

consulenti vendite di impianti fotovoltaici.

Nell’Eolico, si apriranno opportunità per:

tecnici meccanici ed elettronici, designer delle turbine eoliche;

installatori e macchinisti di generazione eolica;

lavoratori di lastre di metallo delle turbine eoliche;

consulenti vendite di impianti eolici.

Non mancheranno poi le offerte di lavoro per le figure professionali legate al risparmio energetico, come i manutentori e gli installatori di impianti per il riscaldamento e il condizionamento a bassi consumi.