Start-up e PMI innovative: nuovo codice tributo per il tax credit

Le istruzioni per fruire del credito d’imposta sugli investimenti in Startup e PMI innovative: codice tributo per compensare l'eccedenza non detraibile.

Il tax credit per gli investimenti in Start-up e PMI innovative incassa un nuovo codice tributo dedicato: con la risoluzione n. 30/E del 28 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha infatti istituito il codice 7076, utilizzabile per la compensazione del credito d’imposta derivante dall’eccedenza non detraibile, ossia quando la detrazione fiscale per gli investimenti effettuati supera l’imposta lorda dovuta.

Il credito fiscale potrà essere utilizzato tramite il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.

PMI e Startup innovative: i nuovi incentivi

Incentivi per investimenti privati in Startup e PMI Innovative: guida alle agevolazioni 21 Marzo 2025 Le agevolazioni fiscali per le start-up e le PMI innovative sono state introdotte dal Decreto Legge n. 179/2012 e successivamente aggiornate. Con il Decreto n. 162/2024, sono stati potenziati i benefici fiscali, con l’obiettivo di sostenere la crescita e l’innovazione di queste imprese. In particolare, la nuova disposizione consente la compensazione del credito d’imposta anche quando la detrazione supera l’importo dell’imposta lorda.

Come funziona il nuovo credito d’imposta

Il credito d’imposta riguarda gli investimenti in start-up e PMI innovative e si applica quando la detrazione fiscale supera l’imposta dovuta. Questo strumento permette ai contribuenti di recuperare l’eccedenza attraverso la compensazione, ovvero riducendo le imposte future. L’importo del credito d’imposta viene inserito nel modello F24, dove può essere compensato con altre imposte dovute, come IRPEF o IRES.

Come si utilizza il codice tributo 7076

Il codice tributo 7076 va inserito nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”. In caso di riversamento dell’agevolazione, il codice andrà inserito nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” dovrà essere compilato con l’anno di fruizione del credito, utilizzando il formato “AAAA”.