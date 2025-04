Eco-incentivi auto: la mappa dei contributi locali

Guida agli eco-incentivi per la mobilità sostenibile destinati a imprese, enti e privati concessi a livello locale da Regioni, Province e Comuni.

Non è previsto nessun rinnovo degli eco-incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni per il 2025, anche a causa del taglio delle risorse destinate al Fondo automotive gestito dal MIMIT previsto dalla Legge di Bilancio, che ha bloccato i contributi statali per l’acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale.

Per accedere agli incentivi per la mobilità sostenibile rivolti a imprese, cittadini ed enti pubblici non resta che scandagliare i bandi locali emanati da Regioni, Province e Comuni, che stanziano risorse destinate anche alla rottamazione dei veicoli inquinanti.

Eco-incentivi auto in Lombardia

Eco-incentivi per moto e scooter elettrici o ibridi 20 Marzo 2025 La Regione Lombardia concede incentivi alle MPMI per la rottamazione di un veicolo inquinante ed il conseguente acquisto, anche con leasing finanziario, di un nuovo veicolo a zero o bassissime emissioni. Per inviare le domande c’è tempo fino al 30 settembre 2025.

Eco-incentivi auto in Veneto

La Regione Veneto ha invece avviato un programma di finanziamenti rivolti agli enti locali, che possono accreditarsi nella piattaforma GUSI e inviare la domanda online entro il 30 aprile 2025. La graduatoria verrà pubblicata entro il 15 luglio 2025.

Eco-incentivi auto in Valle d’Aosta

La Regione Valle d’Aosta mette a disposizione agevolazioni per l’acquisto di veicoli e mezzi di trasporto a emissioni ridotte da parte di cittadini, imprese ed enti pubblici. La richiesta di accesso ai contributi deve essere inviata entro il 31 ottobre 2025.

Eco-incentivi auto in Sicilia

In Sicilia le agevolazioni per l’acquisto di automobili a basso impatto ambientale sono concesse dalla Regione, che offre incentivi alle persone fisiche. Attualmente si attende la pubblicazione del bando relativo al 2025.

Eco-incentivi auto a Firenze

Ai bandi regionali si aggiunge l’iniziativa promossa dal Comune di Firenze a favore della mobilità sostenibile, erogando incentivi per l’acquisto di un’auto nuova o usata a basso impatto ambientale. Fino al 30 giugno 2025 possono fare richiesta dei contributi i privati con ISEE fino a 50 mila euro, le PMI, autonomi ed enti del terzo settore.