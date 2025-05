Nuovo bonus animali domestici per le spese del veterinario

Bonus animali domestici per gli over 65 a basso reddito, firmato il decreto attuativo: i requisiti ISEE e le modalità di richiesta del beneficio.

Via libera al nuovo Bonus animali domestici previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e tenuto in stallo fino alla recente approvazione da parte della Conferenza unificata Stato-Regioni: il decreto attuativo è stato firmato il 30 aprile ed è or atteso in Gazzetta Ufficiale.

Ricordiamo che la nuova agevolazione non sostituisce la detrazione del 19% sulle spese veterinarie da richiedere con la presentazione della dichiarazione dei redditi, che resta valida per tutti fino a un massimo di 550 euro con una franchigia di 129,11 euro.

Il contributo economico è destinato agli over 65 possessori di animali d’affezione regolarmente registrati all’Anagrafe omonima. Il fine è quello di coprire le spese medico-veterinarie, relative alle cure di animali da compagnia (tenuti anche in caso di riabilitazione, disabilità e pet-therapy) con regolare microchip.

Per accedere al bonus è però necessario essere in possesso di alcuni requisiti:

avere almeno 65 anni;

avere un ISEE non superiore a 16.215 euro;

pagare il veterinario con metodi tracciabili.

Saranno le singole Regioni a fornire indicazioni sulle modalità di richiesta del bonus.