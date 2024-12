Utile netto da record per SACE, che conferma il supporto alle imprese italiane

SACE conferma il suo ruolo cruciale a supporto delle PMI attraverso garanzie, liquidità, servizi assicurativi, business matching e soluzioni per spingere l’export nei mercati ad alto potenziale.

Il terzo trimestre del 2024 è stato caratterizzato da una crescita a tutto campo per SACE, che ha raggiunto un utile netto pari a 477 milioni di euro, in aumento del 54% rispetto al periodo precedente. Un traguardo che oltrepassa le aspettative per il gruppo assicurativo-finanziario italiano partecipato dal MEF, superiore ai target previsti dal Piano Industriale 2023-2025 – INSIEME 2025.

Dietro questo record relativo all’utile si cela il miglioramento della rischiosità del portafoglio, così come l’efficace gestione dei costi e le positive azioni di recupero su crediti politici e commerciali. Anche il risultato della gestione degli investimenti, pari a 263,4 milioni di euro in aumento del 28%, ha giocato un ruolo cruciare per il raggiungimento di questi risultati economici.

L’impegno di SACE per le imprese italiane

A crescere di pari passo con le performance economiche di SACE è anche l’impegno verso le imprese italiane: il supporto complessivo del gruppo dall’inizio di INSIEME2025 ha sfiorato quota 88 miliardi di euro al 30 settembre 2024, pari a oltre il 78% dell’obiettivo previsto in arco di Piano relativamente al triennio 2023-2025.

I primi nove mesi 2024, infatti, hanno visto SACE mobilitare risorse fino a 33,3 miliardi di euro attraverso garanzie, liquidità, servizi assicurativi, formazione e iniziative di business matching, con il fine di supportare progetti in Italia e nel mondo ponendosi al fianco di oltre 55 mila imprese, in pratica la quasi totalità delle aziende di dimensioni medie e piccole.

Per quanto riguarda la destinazione delle risorse mobilitate, 24,1 miliardi di euro hanno coinvolto attività di export e internazionalizzazione, mentre i restanti 9,2 hanno supportato la competitività delle imprese sul mercato domestico.

Le pietre miliari degli interventi SACE

Le attività messe in campo da SACE nei primi 9 mesi del 2024, per affiancare le imprese nella crescita e nello sviluppo competitivo, si declinano in numerosi interventi tra i quali spiccano:

Garanzia Archimede;

protezione dai rischi catastrofali;

nuove soluzioni per spingere l’export nei mercati ad alto potenziale.

Garanzia Archimede: supporto agli investimenti nazionali

Con Garanzia Archimede, SACE supporta finanziamenti della durata massima di 25 anni anche riferiti a portafogli ed esposizioni subordinate e cauzioni, erogati dal sistema bancario: non sono previsti limiti di importo, garantendo in ogni caso fino al 70%.

Questo strumento, che si propone di dare un impulso alla competitività delle imprese e alla produttività del Sistema Paese, si inserisce nell’ambito di un più ampio piano nazionale di stimolo di nuovi investimenti sia infrastrutturali che produttivi.

Sono già 33 le operazioni deliberate dalla delibera CIPESS del 29 maggio 2024, per un impegno complessivo pari a euro 4,9 miliardi di euro:

Smart District Milano : garanzia SACE per il finanziamento di 101 milioni di euro erogato da Intesa Sanpaolo e da un pool di banche (BPER, Banco BPM, BCC Milano, BCC Centro Padana) in favore della società immobiliare EuroMilano, che crea progetti di rigenerazione urbana per sviluppare edifici smart e sostenibili all’interno di nuovo quartiere di UpTown nel quadrante Nord Ovest;

: garanzia SACE per il finanziamento di 101 milioni di euro erogato da Intesa Sanpaolo e da un pool di banche (BPER, Banco BPM, BCC Milano, BCC Centro Padana) in favore della società immobiliare EuroMilano, che crea progetti di per sviluppare edifici smart e sostenibili all’interno di nuovo quartiere di UpTown nel quadrante Nord Ovest; rafforzamento rete idrica ACEA : garanzia Archimede SACE al 70% per un finanziamento da 200 milioni di euro concesso dalla BEI per finanziare il piano di investimenti di Areti, in linea con gli obiettivi del piano UE REPowerEU;

: garanzia Archimede SACE al 70% per un finanziamento da 200 milioni di euro concesso dalla BEI per finanziare il piano di investimenti di Areti, in linea con gli obiettivi del piano UE REPowerEU; Viveracqua Hydrobond: SACE ha garantito la quinta emissione obbligazionaria da 200 milioni di euro per Viveracqua, nell’ambito del progetto hydrobond per l’ammodernamento e l’efficientamento della rete a beneficio di una rete territoriale formata da circa 400 Comuni e 3 milioni di abitanti.

Nuove soluzioni per l’export Made in Italy

L’impegno di SACE nei primi nove mesi dell’anno si è concretizzato anche con una serie di soluzioni assicurativo-finanziarie e con specifici servizi di accompagnamento rivolti alle imprese.

Il Programma Push, che ha come focus i business matching tra aziende italiane e controparti estere, rappresenta un importante volano per le imprese italiane che vogliono potenziare la competitività all’estero, garantendo finanziamenti a controparti estere in mercati ad alto potenziale per l’export Made in Italy (ammontano a 7,3 miliardi le operazioni realizzate, mentre sono più di 3mila le imprese nazionali collegate a controparti estere negli ultimi sette anni).

La vasta offerta di servizi SACE Advisor, inoltre, comprende:

Mappa Sanzioni e Sanction GPS , per conoscere il contesto normativo nei diversi paesi;

, per conoscere il contesto normativo nei diversi paesi; Banche Estere in un Click , che consente di identificare gli istituti di credito esteri affidabili selezionati da SACE;

, che consente di identificare gli istituti di credito esteri affidabili selezionati da SACE; Valutazione Azienda e Parere di Assicurabilità , per ottenere un check dettagliato sulle proprie controparti;

e , per ottenere un check dettagliato sulle proprie controparti; Export Legal Advisory, per affrontare con sicurezza ogni aspetto legale grazie a consulenze personalizzate su contrattualistica, gestione di dispute legali e documentazione internazionale.

Protezione da calamità naturali e rischi catastrofali

Con la polizza “Protezione Rischio Clima” lanciata da SACE, le imprese hanno l’opportunità di assicurare terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali contro gli eventuali danni provocati non solo da calamità naturali ma anche eventi catastrofali come sismi, alluvioni, esondazioni, inondazioni e frane.

SACE, infine, prevede interventi nell’ambito dello schema assicurativo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, garantendo le compagnie assicurative italiane che supportano le imprese colpite da calamità.