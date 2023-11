Bonus 2024 in Manovra: riduzioni e abolizioni previste

Bonus 2024 in Manovra: tra le novità della legge di bilancio ci sono anche abolizioni e rimodulazioni di precedenti agevolazioni: facciamo il punto.

I bonus da rinnovare o varare per il 2024 rappresentano uno dei temi chiave della Manovra, che conterrà diverse proroghe ed alcune novità ma anche alcune abolizioni. In realtà, anche tra quelli confermati, ci sono degli importanti ridimensionamenti, che ne riducono il valore effettivo.

Vediamo dunque cos cambia per i bonus 2024 in Manovra, tra restyling, cancellazione o décalage.

Bonus 2024 aboliti

Tra le agevolazioni destinate a scomparire con il nuovo anno figurano ad esempio le seguenti.

E’ la detrazione IRPEF del 50% sull’IVA pagata per l’acquisto di immobili residenziali appartenenti alle classi A e B. L’incentivo non è stato rinnovato nel 2024.

Credito d’imposta del 50% applicato alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio e mineralizzazione. Il bonus si applica solo entro il 31 dicembre 2023 fino ad esaurimento risorse.

Il bonus da 500 euro per i maggiorenni sarà sostituito da due voucher: la Carta cultura e la Carta del Merito, concesse rispettivamente in base al reddito e al raggiungimento del voto massimo all’esame di Stato finale.

Bonus 2024 con décalage

La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati a un immobile in ristrutturazione si baserà su una spesa massima pari a 5mila euro, contro gli attuali 8mila;

Dal 90% applicato alle spese sostenute nel 2023 si passerà al 70% nel 2024, mentre il 110% avrà valore solo fino a fine 2023 per i lavori già avviati nel 2022.

Il contributo di 60 euro sull’acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici potrebbe essere destinato solo ai nuclei familiari con ISEE fino a 15mila euro.

Bonus 2024 confermati

Tutti i Bonus 2024 per le famiglie 20 Ottobre 2023 Ci sono infine una serie di agevolazioni che sono confermate. Alcune in misura piena, altre con rimodulazioni. Si uniscono alla folta schiera di piccole e grandi nuovi aiuti inseriti nella Manovra dal Governo. Vediamo di seguito alcuni esempi.

Nel 2024 restano i più comuni Bonus casa: quello per le Ristrutturazioni al 50%, l’Ecobonus ordinario fino al 65%, Il Bonus barriere architettoniche (75%) e il Bonus verde (36%).

Retano anche le agevolazioni sui mutui prima casa ai giovani under 36, mentre sulle altre agevolazioni slegate dal mutuo è da capire meglio in destino degli incentivi.

Resta, potenziato, anche il Bonus asilo nido concesso per la nascita di un figlio: nel 2024 è concesso in misura maggiore alle famiglie che hanno un minore under 10 e un ISEE fino a 40mila euro (il contributo potrebbe arrivare fino a 3600 euro).

In linea generale, la Manovra 2024 riflette un approccio prudente del Governo, che non si sbilancia nelle misure potendo contare su risorse economiche limitate.