Finanziamenti Poli Innovazione: domande dal 5 ottobre

Al via il bando del MIMIT per finanziare sei nuovi Poli di Innovazione: domande dal 5 ottobre, in programma anche un webinar informativo.

Entra nel vivo l’iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per selezionare e finanziare sei nuovi Poli di Innovazione, al fine di favorire la transizione digitale delle imprese grazie a uno stanziamento di 42 milioni di euro.

Il MIMIT si propone in questo modo di costituire hub digitali per l’erogazione di servizi di first assessment digitale e orientamento per le PMI.

I nuovi Poli di innovazione, in particolare, rappresenteranno i punti di accesso per le imprese al sistema di trasferimento tecnologico, formato dai Competence Center e dagli European Digital Innovation Hub.

La concessione di finanziamenti è destinata ad enti pubblici e privati che svolgono attività di rappresentanza, supporto e promozione delle imprese a livello nazionale. Le domande per ottenere i finanziamenti possono essere inviate dal 5 al 31 ottobre.

Per il 6 ottobre, inoltre, la Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese ha organizzato un webinar finalizzato alla presentazione del bando, in programma dalle ore 15 alle 16:30. Nel corso dell’evento saranno illustrate le finalità e le caratteristiche dell’incentivo, fornendo anche elementi utili per la presentazione delle proposte di progetto coerenti con i requisiti richiesti.

Per partecipare al webinar è necessario inviare la richiesta all’indirizzo email infopoli@mise.gov.it, entro le 12 del 4 ottobre 2023, indicando nome, cognome ed ente di appartenenza.