Visa supporta l’imprenditoria femminile con She’s Next

Programma She’s Next di Visa per promuovere l’imprenditoria femminile attraverso risorse, formazione, networking e tutoraggio: requisiti e candidature.

Prende il via in Italia She’s Next, il programma di Visa attivo a livello globale che mira supportare l’imprenditoria femminile, attraverso opportunità di formazione, networking e tutoraggio.

L’obiettivo di Visa è favorire una maggiore inclusione delle donne nel tessuto economico nazionale e nel mercato del lavoro, promuovendo un’iniziativa che si propone di selezionare tre imprenditrici tra le candidate che hanno dato un notevole contributo all’economia italiana nel periodo post Covid, sviluppando progetti e strategie innovative negli ambiti dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’artigianato.

In palio ci sono beni e servizi per un valore netto fino a 10mila euro, insieme a opportunità di formazione e tutoring attraverso le piattaforme Visa dedicate alle PMI ma anche alle competenze offerte dagli esperti Visa e dai partner di progetto. Come commenta Stefano M. Stoppani, country manager di Visa,

con il lancio di She’s Next, vogliamo contribuire a creare un ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo delle imprese femminili e mettere in luce l’importanza di una società che favorisca l’uguaglianza di genere attraverso l’esperienza di imprenditrici italiane che si sono contraddistinte per i risultati raggiunti, il tasso di innovazione e il contributo apportato alla società.

Possono candidarsi a She’s Next tutte le donne imprenditrici con residenza in Italia e le socie amministratrici fondatrici di società fino a 10 addetti e massimo 2 milioni di euro di fatturato, con almeno una donna fra i soci amministratori fondatori, non oltre 10 addetti nel proprio organico, un sistema di pagamento elettronico e una presenza digitale.

È possibile presentare le candidature dal 16 maggio fino al 29 giugno, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito ufficiale, dove è consultabile il regolamento completo. Le imprenditrici scelte saranno premiate nel corso del Festival “Il Tempo delle Donne”.