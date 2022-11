Esonero contributi con Certificazione di Parità: criteri per imprese

Criteri per l'esonero contributivo alle aziende che hanno la Certificazione per la parità di genere: prime indicazioni sulla presentazione delle domande.

Per presentare domanda bisogna attendere le istruzioni INPS ma nel frattempo il Ministero del Lavoro ha fissato i criteri e le modalità per l’esonero contributivo a favore delle aziende in possesso della Certificazione di parità di genere. Sono contenute nel decreto ministeriale del 20 ottobre, che contiene anche le indicazioni per ulteriori misure da mettere in pratica per promuovere la parità salariale e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Per la decontribuzione INPS, invece, le imprese dovranno presentare domanda all’istituto previdenziale, comunicando gli elementi previsti dal decreto (come le retribuzioni medie i il numero dipendenti) assieme alla Certificazione di parità.

Decontribuzione con parità di genere

Certificazione Parità di Genere: pronte le regole 11 Luglio 2022 Partiamo dall’agevolazione contributiva, che è stata introdotta dall’articolo 5 della legge 162/2021. L’esonero è previsto limitatamente al 2022, fino a un massimo dell’1% dei versamenti totali dell’impresa e con un tetto di 50mila euro (sempre riferiti a ogni singola azienda). Il requisito fondamentale è la Certificazione sulla parità di genere.

Per ottenere questo documento bisogna rispettare i parametri minimi previsti dalla Prassi UNI/PdR, pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni». Il documento prevede le seguenti aree specifiche, a cui dare un punteggio:

cultura e strategia,

governance,

processi HR,

opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda,

equità remunerativa per genere,

tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

La domanda per l’esonero contributivo

La domanda di decontribuzione si presenta all’INPS (che deve ancora fornire le istruzioni), inserendo i seguenti elementi:

dati identificativi dell’azienda;

retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato;

dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità di genere, e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro;

periodo di validità della certificazione di parità di genere.

La misura è finanziata con 50 milioni di euro; nel caso in cui le domande dovessero superare le risorse, si procederà al riparto fra i richiedenti aventi diritto. Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico.

L’INPS effettua le verifiche sulla regolarità dei requisiti: i datori di lavoro che eventualmente abbiano fruito indebitamente dell’esonero contributivo devono restituire l’agevolazione e pagare le relative sanzioni.

Iniziative per la parità di genere nel lavoro

Parità di Genere e Competenze ESG: opportunità per imprese 4 Luglio 2022 Per quanto riguarda le nuove iniziative previste per la parità salariale e l’inclusione delle lavoratrici (in attuazione dell’articolo 1, comma 276, della legge 178/2020), il decreto prevede che, per l’anno 2022, le attività siano definite insieme all’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), in accordo con il dipartimento per le Pari opportunità, e in coerenza con il Piano strategico nazionale per la parità di genere.

Non ci sono al momento altri dettagli, per cui si deduce che le attività inizialmente previste per il 2022 slitteranno all’anno prossimo. Per gli anni successivi, le attività saranno invece definite da specifici decreti del ministero del Lavoro.