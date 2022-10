Bravo Innovation Hub: accelerazione per startup innovative

Bravo Innovation Hub, bando Invitalia per fornire servizi di accelerazione a 10 startup specializzate nell’offerta di soluzioni innovative.

Scade il 4 novembre il bando Bravo Innovation Hub promosso da Invitalia per fornire servizi di accelerazione alle startup, mettendo a disposizione cinque diversi programmi grazie a un plafond di risorse pari a 1 milione e 250mila euro.

Bravo Innovation Hub di Invitalia, si rivolge ad acceleratori, imprese, organizzazioni senza scopo di lucro, università, centri di ricerca anche in forma associata o di raggruppamento, in gara per l'affidamento della progettazione e della fornitura di cinque programmi di accelerazione per le startup presso gli Hub di innovazione di Brindisi, Palermo e Cagliari.

Ogni programma avrà una durata compresa tra 8 e 12 settimane e comprenderà attività di comunicazione, assessment, formazione, mentorship, iniziative di business matching e di open innovation, un benchmark day e un demo day.

Ciascun percorso è destinato a 10 startup specializzate nell’offerta di soluzioni innovative nei settori:

tecnologie per transizione 4.0, turismo, cultura, wellness e sostenibilità;

new energy, green e clean tech;

inclusione, impatto sociale e salute;

mobilità green e smart cities.

Le offerte possono essere presentate sulla piattaforma Ingate di Invitalia entro il 4 novembre 2022.