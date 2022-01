Talent Up: incentivi per l’avvio di startup innovative

La Regione Sardegna promuove l’avvio di strartup innovative sul territorio attraverso il programma Talent Up, rivolto agli studenti universitari.

Creare una nuova generazione di imprenditori e potenziare il livello di innovatività delle imprese sarde: questo il duplice obiettivo del programma Talent Up 2021 promosso dalla Regione Sardegna nell’ambito del Programma Entrepreneurship and Back.

Un programma destinato a laureati e studenti sardi iscritti a percorsi di studio universitari e in possesso di un’idea imprenditoriale innovativa, in grado di dare vita a nuovi prodotti e/o servizi e a soluzioni organizzative o produttive innovative. In questo modo viene favorito lo sviluppo della cultura d’impresa tra i giovani sardi e viene incentivata la creazione di startup con sede in Sardegna.

Il programma prevede una fase formativa suddivisa in più fasi:

formazione propedeutica (Pre-treatment) per offrire ai destinatari conoscenze e strumenti per presentare al meglio la propria idea imprenditoriale;

(Pre-treatment) per offrire ai destinatari conoscenze e strumenti per presentare al meglio la propria idea imprenditoriale; formazione all’estero (Treatment) per garantire un’esperienza formativa unica e internazionale;

(Treatment) per garantire un’esperienza formativa unica e internazionale; rientro in Sardegna (Post-treatment) per usufruire di un supporto tecnico per concretizzare l’avvio e lo sviluppo di nuove imprese innovative sul territorio regionale.

Le domande possono essere inviate entro il 28 febbraio 2022, come illustrato sul portale della Regione Sardegna.