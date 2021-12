Contributi alle MPMI per lo sviluppo di strategie digitali

Parte il bando “Connessi 2022”: contributi alle MPMI per lo sviluppo di strategie digitali per i mercati globali.

La Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi lancia l’edizione 2022 del bando “Connessi”, finalizzato a erogare contributi per lo sviluppo di strategie digitali per i mercati globali. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 10mila euro, a fronte di un investimento minimo pari a euro 5mila euro.

L’obiettivo del progetto è quello di sostenere le MPMI nella definizione di progetti di digital marketing per la promozione di beni e servizi attraverso l’uso di strumenti e canali digitali. Destinatarie del bando, infatti, sono le MPMI di tutti i settori per le quali l’ente camerale ha previsto una serie di webinar informativi, volti a illustrare le indicazioni per la presentazione della domanda.

Il bando si articola in tre misure distinte:

Misura A – “Connessi 2022 – NEW”: per le imprese che non hanno beneficiato di contributi a valere sui bandi del 2019, 2020 e 2021;

Misura B – "Connessi 2022 – progetti ITZ 2021": per le imprese che hanno partecipato nel corso del 2021 a una iniziative promosse da Camera di Commercio in collaborazione con Promos Italia scrl, nell'ambito dei Progetti ITZ 2021 (progetto Ecommerce CANADA, Cosmesi GERMANIA, Subfornitura Meccanica Online; Base to Project, Pavillion Italia);

Misura C– "Connessi 2022": per tutte le imprese che non rientrano nelle precedenti misure A e B.

Le domande potranno essere presentate dal 20 gennaio 2022 fino ad esaurimento delle risorse, non oltre il 18 marzo 2022.