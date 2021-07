Cross the Bridge: call per startup innovative

L’edizione 2021 della call lombarda Cross the Bridge sostiene le startup e le nuove imprese innovative nella fase successiva alla crescita iniziale.

Parte la seconda edizione di Cross the Bridge, competizione promossa dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e dal Politecnico di Milano per sostenere startup e nuove imprese innovative nella fase successiva alla crescita iniziale. La call supporta lo sviluppo delle attività, promuovendo anche percorsi di validazione tecnologica e accelerazione d’impresa orientati alla sperimentazione delle soluzioni innovative, delle nuove tecnologie e delle idee di business. L’obiettivo è quello di facilitare lo scale-up delle startup, consentendo un livello di maturazione tale da agevolare l’accesso al mercato o l’attrazione di investimenti.

Startcup Lombardia premia l'innovazione d’impresa 20 Luglio 2021

L’iniziativa è rivolta in particolare alle imprese innovative e startup finaliste negli anni 2016-2020 nell’ambito delle competizioni: Switch2Product; Start Cup Lombardia, PNICube-Premio Nazionale per l’Innovazione. Possono anche partecipare le imprese innovative e startup che hanno partecipato agli incontri di Tavolo Giovani, presentando la propria startup, dal 2017 al 2021.

La Camera di Commercio concede quattro premi pari a 50mila euro ciascuno, riconosciuti alle quattro imprese che saranno selezionate dalla Giuria entro il 30 novembre 2021. La graduatoria finale verrà pubblicata entro il 30 dicembre 2021. Per partecipare alla call è necessario inviare le domande esclusivamente in modalità telematica con firma entro il 30 settembre 2021, come illustrato sul sito ufficiale.