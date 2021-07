Startcup Lombardia premia l’innovazione d’impresa

Contributi e servizi formativi per incentivare la nascita di nuove imprese ad alto potenziale innovativo in Lombardia.

Startcup Lombardia è la competizione promossa dalla Regione e organizzata dalle Università e dagli Incubatori Universitari lombardi per incentivare la nascita di nuove imprese ad alto potenziale innovativo. L’obiettivo è quello di valorizzare il legame tra il mondo accademico e gli incubatori del territorio, diffondendo la cultura dell’innovazione all’interno del contesto universitario e sostenendo lo sviluppo di nuova imprenditoria.

La competizione è aperta ai progetti relativi a specifici ambiti: Ict & Services, Industrial Technologies, Life Science & Medtech, Cleantech & Energy. Possono essere presentati da:

aspiranti imprenditori che intendano avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi ;

che intendano avviare iniziative di sviluppo di ; imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata o di società per azioni con almeno un’unità operativa localizzata in Lombardia, o che si impegnino, in caso di vittoria, ad aprirne una in suddetto territorio.

A essere premiati con un contributo di 25mila euro saranno i quattro progetti ritenuti vincitori (più l’iscrizione al PNI, Premio Nazionale Innovazione), mentre un premio speciale sarà destinato al progetto che sviluppa la migliore soluzione e/o tecnologia in ambito sicurezza e benessere sul luogo di lavoro. Tutti i progetti finalisti, inoltre, potranno accedere alle attività di formazione programmate che avranno come obiettivo quello di trasmettere competenze imprenditoriali per la stesura di un modello di business, public speaking e presentazione dell’idea di business.

Le candidature possono essere inviate fino al 13 settembre 2021, compilando l’apposito form presente nella sezione “Partecipa” del sito web ufficiale dell’iniziativa.