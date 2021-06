Edizione 2021 della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta, premio ai progetti originali per dar vita a nuove startup innovative, come partecipare.

E’ in corso la prima fase della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2021, la competizione tra progetti d’impresa innovativi volta a stimolare l’imprenditorialità e sostenere lo sviluppo economico. È una gara di idee e progetti ad alto contenuto innovativo espressi tramite un Business Plan, rivolta a tutti coloro che hanno un’idea originale per una startup innovativa, a prescindere dallo stadio di sviluppo, scaturita da un singolo o da un gruppo. Ideata dagli incubatori I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, 2i3T Incubatore di Imprese dell’Università degli Studi di Torino, Enne3 Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara, la competition ha come obiettivo quello di far nascere startup innovative in settori cruciali: Life Sciences, ICT, Cleantech & Energy, Industrial, Turismo e Industria Culturale e Creativa.

Le risorse sono stanziate grazie alla dotazione messa a disposizione dagli enti promotori e al supporto della Regione Piemonte, attraverso il Fondo sociale Europeo. Sono previste due fasi distinte:

Fase 1 “ Concorso delle Idee “: dal 4 giugno al 5 luglio 2021;

“: dal 4 giugno al 5 luglio 2021; Fase 2 “Concorso dei Business Plan“: dal 6 luglio all’1 settembre 2021.

È possibile partecipare gratuitamente, presentando un’idea di impresa o segnalando un progetto imprenditoriale finalizzato alla nascita di una startup. La Regione crede fermamente nel valore delle startup innovative – commenta Elena Chiorino, assessore regionale all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e Diritto allo Studio Universitario – soprattutto in un momento particolare come quello che stiamo vivendo: il tessuto imprenditoriale innovativo che nasce nell’ambito degli incubatori universitari è quanto mai frutto di giovani talenti che meritano di essere sostenuti e spronati.

Uno stimolo importante per tutti noi e per un territorio che storicamente ha sempre investito nel capitale umano e nella capacità imprenditoriale di attivarsi su nuove imprese e mercati.

Le domande di partecipazione devono pervenire attraverso il form disponibile sulla piattaforma ufficiale.