Nuova Sabatini 2021: online modulo di domanda

Nuova Sabatini in un'unica soluzione per le domande presentate dalle imprese dal 1° gennaio 2021, in Gazzetta istruzioni e modulo di domanda.

Contributo ministeriale della Nuova Sabatini tutto in un'unica erogazione per le domande presentate dal 1° gennaio 2021 alle banche e agli intermediari finanziari : è la novità introdotta dalla nuova Legge di Bilancio e reso operativo dalla Circolare 434/2021 del Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicata nella GURI n. 43 del 20 febbraio). Per l'emergenza Covid, tra l'altro, è prevista anche una moratoria per le imprese beneficiarie, in deroga alla durata massima di 5 anni sui finanziamenti all'acquisto di beni strumentali agevolati. Nuova Sabatini 2021 La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") mira a semplificare l'accesso al credito delle imprese e accrescerne la competitività sostenendo e gli investimenti per acquisto o leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware ( nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali), software e tecnologie digitali. Possono accedervi le micro, piccole e medie imprese (MPMI) sane e di tutti i settori, tranne le attività finanziarie e assicurative e quelle connesse all'esportazione. L'agevolazione, volta a fornire immediata liquidità alle PMI che investono in nuovi macchinari e strumenti volti alla produzione e strumentali all'attività di business, è previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (la Manovra 2021). Erogazione contributo Beni strumentali Nuova Sabatini in unica soluzione dal 2021 16 Novembre 2020 La misura prevede la concessione di un contributo del 2,75% sulle spese ordinarie e del 3,575% sugli investimenti 4.0. Il contributo è erogato dal MiSE alle imprese beneficiarie in una sola tranche, indipendentemente dall'importo del finanziamento concesso. Tutte le istruzioni operative ed i chiarimenti del caso sono riportate nella circolare direttoriale n. 434 del 10 febbraio 2021 – Beni strumentali ("Nuova Sabatini"). Nell'Allegato n.3 si trova anche il fac-simile con il Modulo di richiesta erogazione.