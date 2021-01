Milano: locazione agevolata per le microimprese

Locazione agevolata di locali commerciali a favore delle microimprese nel quartiere Gratosoglio di Milano: come fare domanda.

La Regione Lombardia promuove il bando per la locazione di locali commerciali nel quartiere Gratosoglio, situato nella zona Sud di Milano. Un’iniziativa promossa da ALER Milano con il Politecnico di Milano che si propone di favorire lo sviluppo di attività per la rigenerazione del quartiere, supportando microimprese, lavoratori autonomi e altri soggetti attraverso un plafond di risorse pari a 100mila euro.

In particolare, i progetti possono essere presentati nell’ambito di:

attività legate al mondo della microimprenditoria e dell’imprenditoria sociale;

attività commerciali ad alto contenuto e valore sociale;

nuovi servizi di vicinato;

attività di natura educativa

attività in grado di promuovere il benessere delle persone e rafforzare la loro autonomia

attività in ambito culturale.

Al fine di promuovere attività che abbiano un valore sociale, culturale e rigenerativo per il quartiere, i canoni di locazione (durata di anni 6+6 non rinnovabili tacitamente) saranno abbattuti del 50% rispetto ai normali valori di mercato. Per l’invio delle domande è necessario scaricare la modulistica dal sito ufficiale di ALER Milano.