Contributi per la trasformazione digitale

Bando Digital Transformation del MiSE: ancora disponibili risorse per concedere a sportello agevolazioni alle imprese, tra contributi e finanziamenti.

Digital Transformation PMI: incentivi a sportello 8 Ottobre 2020 Ancora disponibili risorse per richiedere gli incentivi, con procedura a sportello, le agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo economico nell’ambito della misura per la Digital Transformation dei processi produttivi nelle micro, piccole e medie imprese, anche in forma aggregata.

Gli incentivi vengono concessi sotto forma di contributi e finanziamenti agevolati. Le agevolazioni sono concesse come segue:

10 % sotto forma di contributo,

40 % sotto forma di finanziamento agevolato.

Una quota pari al 25% delle risorse è riservata ai progetti di micro e piccole imprese e ai quelli congiunti di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto 9 giugno 2020, mentre un altro 5% alle PMI in possesso del rating di legalità.

Il plafond complessivo di 100 milioni è stato utilizzato finora per meno della metà delle fondi. Istituito dal Decreto Crescita, è promosso dal MiSE e gestito da Invitalia.

I progetti devono essere finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, attraverso l’implementazione di una o più tecnologie individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0, oppure altre tecnologie relative a soluzioni digitali innovative di filiera.

Lo sportello si è aperto lo scorso 15 dicembre. Le domande essere presentate online, con valutazione in base all’ordine cronologico di presentazione.