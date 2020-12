Voucher smart working alle imprese lombarde

SISTRI: la CNA invita le imprese a non versare il contributo annuale richiesto dal Governo con il nuovo Regolamento 2012, non essendo ancora note le sorti del sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti.

Torna il Decreto Qualificazioni: appalti aperti alle imprese generali

Torna in vigore il Decreto Qualificazioni, sospeso dal Decreto Salva Roma che non è stato convertito in legge: le norme per le imprese generali che si aggiudicano un appalto.