Bandi Emilia-Romagna: focus su export e digitale

Nuovi bandi per favorire l’accesso delle PMI ai mercati internazionali e a nuovi canali di vendita soprattutto digitali.

La Regione Emilia-Romagna attiva due nuovi bandi per sostenere i progetti digitali dei consorzi per l’internazionalizzazione e per favorire l’export, anche con la partecipazione a eventi fieristici virtuali, al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo locale.

Il bando per l’internazionalizzazione, finanziato con Fondi europei – Por Fesr 2014-2020, incentiva i percorsi ad hoc delle PMI in forma aggregata, anche sui canali digitali internazionali, sostenendo le attività di promozione internazionale svolte collettivamente attraverso i Consorzi.

Il secondo bando, dedicato alla promozione dell’export e della partecipazione a eventi fieristici virtuali, intende valorizzare le PMI e favorire la diversificazione dei mercati, supportando i progetti i in grado di favorire l’accesso a nuovi mercati di sbocco e a nuovi canali di vendita soprattutto digitali, in modo tale da avere anche ricadute economiche e occupazionali in Emilia-Romagna.

Le domande da parte delle PMI e dei Consorzi possono essere inviate all’interno delle seguenti finestre temporali:

dal 4 novembre al 4 dicembre 2020 per il bando sui progetti di promozione dell’export e per la partecipazione a eventi fieristici – Anno 2021;

dal 26 ottobre 2020 al 15 marzo 2021 per il bando sui progetti di promozione internazionale digitale dei Consorzi – Anno 2021.

Il contributo regionale sarà concesso aa progetti realizzati nel periodo tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.