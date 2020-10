Maltempo Nord Ovest: credito agevolato e moratoria mutui

UniCredit concede credito agevolato e moratoria di 12 mesi sui mutui e finanziamenti a tasso agevolato per famiglie e aziende danneggiate dal maltempo.

UniCredit ha varato un pacchetto di interventi straordinari per supportare le comunità colpite dal maltempo nei primi giorni di ottobre. Gli eventi atmosferici avversi hanno coinvolto diversi territori del Nord-Ovest della penisola, soprattutto in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

UniCredit mette a disposizione una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese che hanno subito danni, ma anche per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei Comuni interessati dal maltempo.

La Banca permette ai clienti privati di richiedere un “Prestito Sostegno” con tasso agevolato, mentre per le aziende sarà possibile accedere al “Pacchetto nuovo credito alle imprese” con linea di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni agevolate.

Per avere maggiori informazioni su queste iniziative è possibile recarsi presso le agenzie UniCredit del Nord Ovest, operative per attivare le procedure necessarie all’ottenimento della sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti e per l’accesso al nuovo credito.