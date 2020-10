Moratoria PMI fino al 31 gennaio: le nuove regole

Il bando regionale per coprire le spese sostenute dalle imprese per acquistare dispositivi di protezione individuale e strumenti di prevenzione Covid-19.

Facebook apre le candidature per il programma di sovvenzioni dedicato alle PMI: contributi e crediti pubblicitari per favorire la ripresa post Covid.

Crowdfunding CrowdFundMe: Minibond per finanziare le PMI Da CrowdFundMe una Call per finanziare le PMI attraverso i minibond e far ottenere liquidità in tempi rapidi per la ripartenza post Covid.

Industria 4.0 Dl Semplificazioni: sì a Nuova Sabatini potenziata Fiducia al Dl Semplificazioni: sì a raddoppio soglia di investimenti per il contributo in unica soluzione, estensione imprese per il digitale al Sud.

Lombardia Lombardia: riparte Credito Adesso Evolution Nuove risorse in arrivo per PMI e professionisti in difficoltà grazie al rifinanziamento del bando Credito Adesso Evolution.

Fondo di Garanzia PMI Moratoria mutui e prestiti: 90% di domande accolte Richiesti oltre 300 miliardi di sospensione rate per imprese e famiglie, pari a 74 miliardi le domande di prestiti al Fondo PMI e 13 miliardi a SACE.