Mancati pagamenti: finanziamenti alle PMI

Finanziamenti a tasso zero per le PMI e i Professionisti vittime di mancati pagamenti per insolvenza fraudolenta: requisiti e procedura di domanda.

Finanziamenti pubblici a PMI e Professionisti in crisi per mancati pagamenti da parte di imprese debitrici: il Ministero per le Imprese e il Made in Italy concede prestiti agevolati disposti dalla legge n. 208/2015, volti a ripristinare la liquidità necessaria a superare la congiuntura.

Si tratta del Fondo per il credito (art. 1, comma 199, legge n. 208/2015), riservato alle PMI vittime di mancati pagamenti per estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta o false comunicazioni sociali.

Fondo Credito PMI: come accedere

Pagamento Fatture: procedura e modello di Sollecito 16 Agosto 2022 Possono ottenere i finanziamenti agevolati le PMI e i Professionisti richiedenti ammissione ai finanziamenti agevolati che, alla data di presentazione della domanda:

risultino parti offese in un procedimento penale avente per oggetto mancati pagamenti da parte di debitori imputati dei delitti, commessi nell’ambito dell’attività d’impresa;

in un avente per oggetto mancati pagamenti da parte di dei delitti, commessi nell’ambito dell’attività d’impresa; si trovino in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte dei debitori imputati (crediti non incassati nei confronti dei debitori imputati pari almeno al 20% del totale dei “Crediti verso clienti”;

a causa dei mancati pagamenti da parte dei debitori imputati (crediti non incassati nei confronti dei debitori imputati pari almeno al 20% del totale dei “Crediti verso clienti”; presentino sufficienti capacità di rimborso del finanziamento agevolato.

Sono ammissibili le PMI in concordato preventivo in continuità.

Finanziamento a tasso zero

L’importo del finanziamento non potrà essere superiore:

alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda;

alla capacità di rimborso della stessa PMI beneficiaria;

a 500.000 euro.

Il finanziamento sarà a tasso zero e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di due anni, nei limiti di intensità agevolativa previsti, a seconda del settore di appartenenza, dai Regolamenti “de minimis”.

Per la presentazione delle domande bisognerà attendere la circolare del Ministero contenente il modello di domanda, modalità, termini di presentazione delle domande e documenti da presentare.

Presentazione delle domande

Le domande di accesso alle agevolazioni, sottoscritte digitalmente, devono essere presentate esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo fondovmp@pec.mise.gov.it

La compilazione è effettuata scaricando la documentazione dalla pagina web dedicata alla misura.